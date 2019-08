Președintele PSD, Viorica Dăncilă, premierul în exercițiu al României, a fost primit cu aplauze și flori în curtea Muzeului ”Ion Irimescu” din municipiul Fălticeni. Dăncilă a fost însoțită de miniștrii de finanțe, Eugen Teodorovici, de interne, Mihai Fifor și de cel al transporturilor, Răzvan Cuc dar și de liderul județean al PSD, Ioan Stan. Premierul a primit un coș cu flori albe de la un simpatizant și mai multe buchete cu flori iar o bătrână i-a spus că se uită în fiecare seară la ea la televizor.

