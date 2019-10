”Contracandidatul meu este Klaus Iohannis. Sunt singurul contracandidat care contează în această luptă”. Declarația aparține președintelui PSD, Viorica Dăncilă, candidatul social democraților la prezidențiale și a fost făcută la Suceava unde aceasta a fost prezentă astăzi într-un turneu electoral. ”Nu vreau să credeți că este o aroganță dar uitați-vă la toți ceilalați candidați că au răspuns ordinului dat de Klaus Iohannis pentru demolarea acestui Guvern. Într-un fel ei s-au subordonat domnului președinte Klaus Iohannis. Atunci de ce să credem că ei intră într-o luptă electorală cu domnul președinte dacă au ascultat de ceea ce le-a ordonat domnul președinte legat de demolarea acestui Guvern?”, a spus Dăncilă.

”Președintele țării este cel care a adus dezbinarea între români”

Ea l-a criticat în termeni duri pe Iohannis despre care a spus că este președintele care a dezbinat țara. ”Președintele țării este cel care a adus dezbinarea între români. Și a făcut acest lucru pentru că nu iubește românii. Ați văzut vreodată să ajute un om? Să fie sensibil la problemele unui om? Eu l-am văzut când un om a leșinat lângă el și nici măcar nu s-a uitat. Cum credem noi că se va uita atunci când în țară va fi o problemă? Este un președinte care de fiecare dată ne-a privit cu aroganță, ne-a privit de sus. A crezut că totul i se cuvine. Un președinte care vrea Guvernul meu, vrea Parlamentul meu, un președinte care încalcă Constituția țării. Mă întreb dacă oricare dintre dumneavoastră ați încălca o lege, imediat altcineva ar veni și v-ar sancționa. Dar președintele României își poate permite orice pentru că are această aliură de dictator și crede că fără a vorbi cu oamenii, fără a veni în mijlocul oamenilor are dreptul să mai ia un mandat. Un mandat în care el stă în vacanță, iar dumneaoastră munciți pe câmp. El se plimbă, copiii noștri pleacă din țară. Într-un an și nouă luni am avut din partea președintelui României numai obstacole. De fiecare dată a împiedicat Parlamentul României atunci când a adoptat legi pentru români, a împiedicat Guvernul României atunci când am vrut să luăm măsuri bune pentru români. Nu a numit miniștri. Pe cei care i-am numit trebuia să fie cu acceptul domniei sale cu toate că legea nu îi permitea acest lucru. Oare ăsta este președintele pe care îl merită România? Ăsta este președintele pe care ni-l dorim noi românii. Oare noi românii nu putem să ne decidem noi viitorul? Ăsta este președintele pe care mulți dintre noi îl girează să meargă în afara granițelor țării și de la microfoanele de la Bruxelles să-și critice țara și Guvernul. Eu nu cred acest lucru. Eu am mare încredere în înțelepciunea dumneavoastră”, a declarat Viorica Dăncilă.