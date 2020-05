Senatorul PNL de Suceava, Constantin Daniel Cadariu, l-a criticat dur pe deputatul PSD de Suceava, Alexandru Rădulescu, pentru faptul că acesta dă lecţii tuturor şi pe orice temă, deşi nu are cunoştinţe sificiente pentru subiectele pe care le abordează.

Vă prezentăm în continuare comunicatul de presă transmis de senatorul PNL de Suceava:

„Răspopit din liberal în comunist de modă nouă, a se citi membru al „ciumei roșii ” PSD-iste, deputatul Alexandru Rădulescu este „pregătit” mereu să dea lecții oricui și pe orice temă deși nu are are cunoștințe minime pentru domeniile abordate.

Face procese de conștiință unor oameni când tocmai dumnealui, sau colegi ai domniei sale, ar trebui să dea socoteală pentru majoritatea problemelor invocate.

Încearcă să-l pună la punct pe președintele Klaus Iohannis în legătură cu poziția tranșantă a acestuia pe subiectul legii privind autonomia Ținutului Secuiesc în loc să-l tragă de urechi pe șeful său de partid, Ciolacu, care a „ascuns” vreme de 45 de zile acest proiect de lege în sertarele biroului de Președinte al Camerei Deputaților.

Și aceasta de dragul unui troc politic și din dorința de a inventa un „incendiu” pe care tot PSD-iștii să îl stingă în Senatul României, pentru a deveni „salvatorii nației”.

Domnul deputat Alexandru Rădulescu apelează la arsenalul specific PSD-ului: minciuna, manipularea, dezinformarea.

Astfel îi „acuză” pe premierul Ludovic Orban și pe Ministrul Sănătății de „propunerea odioasă” de izolare totală a persoanelor de peste 65 de ani.

În condițiile în care știe o țară întreagă că propunerea odioasă a fost a unui „PSD-ist sub acoperire”, numitul Adrian Streinu-Cercel, doctorul de casă a PSD-istei Gabriela Firea.

Considerând probabil că a terminat toată treaba în municipiul său de reședință, dar și în zona aferentă Fălticeniului pe care o reprezintă, domnul Rădulescu se consideră îndreptățit să dea lecții profesionale și de morală instituțiilor de la nivel județean și conducătorilor acestora.

Nu contează dacă e vorba de Instituția Prefectului, Consiliul Județean, DSP, ISU, Spitalul Județean etc.

Printre altele face insinuări cu privire la achiziții publice de la Spitalul județean de care ar trebui să se simtă vinovată actuala conducere a Consiliului Județean. Ce omite dumnealui cu nonșalanță este faptul că în discuție sunt lucruri petrecute în perioada în care Vicepreședinte la Consiliul județean era chiar el, iar Consiliul Județean Suceva era condus de un PSD-ist.

Însă, oricum, orice om de minimă bună credință știe că un Spital Județean sau Municipal aflat în coordonarea unui consiliu județean sau local are asigurate din partea acestora, după caz, resursele financiare necesare funcționării, dotărilor sau modernizărilor.

In schimb directorii de spitale au calitatea de ordonatori de credite și au atribuții și obligații stabilite prin lege și consemnate în contractele lor de management. Printre care și cele ce țin de achizițiile publice.

Dacă tot se arată atât de preocupat de tot felul de lucruri și de probleme de la niveluri atât de înalte ar fi recomandat ca domnul deputat de Fălticeni Alexandru Rădulescu să se concentreze puțin și asupra zonei pe care se zice că o reprezintă.

Nu de alta dar nu l-am văzut la fel de vocal în legătură focarele de infecție cu Covid 19 de dată recentă de la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică sau de la Caminul de bătrâni de la Bogdănești.

Și aceasta probabil pentru că nu îl interesează. Mă gândesc că nu are nicio relevanță faptul că instituția de la Sasca Mică e condusă de soția unui primar PSD.

Iar în cazul focarului de la Bogdănești probabil nu vrea să se pronunțe cu privire la refuzului conducerii Spitalului Municipal Fălticeni de a prelua pacienții infectați. Noroc că i-a preluat Spitalul județean.

Și bine că cei de la Consiliul Județean Suceava au dispus trimiterea de urgență de echipamente de protecție de la DGASPC la Centrul Social Creștin Bogdănești (100 de echipamente complete COVID 19).

Poate că domnul Rădulescu reușește să convingă conducerea Spitalului Municipal Fălticeni să detașeze măcar un medic pentru supravegherea medicală a bătrânilor.

Și apropo de acest spital.

Ce părere are domnul deputat despre faptul că managerul spitalului din Fălticeni, Vlad Morariu, a făcut o achiziție în valoare de ‪158.000 de lei reprezentând un aparat cu lumină pulsată continuă CDR – echipament de fotoîntinerire facială, fototerapie și epilare definitivă?

Și asta în plină pandemie de coronavirus.

În condițiile în care spitalul nou din Fălticeni este nefuncțional.

Probabil că nici în acest caz nu are nicio relevanță faptul că respectivul manager este apropiat PSD-ului (văzut și pe la mitinguri). Dacă nu cumva este chiar membru de partid.

Dacă tot a venit vorba de spitalul din Fălticeni despre a cărui grijă și dor nu mai pot cei de la PSD.

Am înțeles că nu sunt mulțumiți de o primă alocare de 5 milioane de lei făcută de către Guvernul Orban.

Dar întreb, pentru cei din zona Fălticeniului, în cei 7 ani de guvernare PSD, din anul 2012 și până spre sfârșitul anului 2019 de ce nu a fost finalizat spitalul?

Patru ani domnul Rădulescu a fost vicepreședinte de consiliu județean și 3 ani deputat. Iar PSD-ul din care face parte a avut 4 guverne cu 4 prim miniștri.

Cred că de astfel de probleme ar trebui să se preocupe domnia sa.

Și ar fi fost normal să le cunoască. Și să le rezolve. Doar sunt de la dumnealui de acasă.

O mică concluzie: managerul filopesedist al spitalului Falticeni cere zilnic bani și, în loc să primească bolnavi de COVID-19 de la Sasca sau Bogdănești, ia aparate de epilat.

Sunt convins că de data asta, domnule Radulescu , vă va „epila” rău, dar rău de tot, electoratul pe toți!

Am făcut un apel public săptămânile trecute către colegii din politica suceveană de a evita disputele politice și campania electorală în această perioadă de criză. Speram și încă mai sper la un front comun în acțiuni menite să scoată Suceava din necaz.

Însă nu putem admite la nesfârșit ca unii să folosească această nenorocire prin care trecem cu toții pentru atacuri politice”.