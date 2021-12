Ministrul antreprenoriatului și turismului, suceveanul Constantin Daniel Cadariu a declarat că intenționează să organizeze întâlniri regionale cu antreprenorii români pentru a cunoaște problemele și necesitățile existente la nivel local. Daniel Cadariu a spus că pentru început a inițiat dialogul cu reprezentanți ai mediului de afaceri românesc în cadrul unei întâlniri care a avut loc recent la sediul ministerului pe care îl conduce. Cadariu a spus că pe durata acesteia au fost expuse succint principalele dificultăți pe care le întâmpină operatorii economici în desfășurarea activității și care necesită sprijin din partea autorităților.

„Există urgențe la nivelul ministerului și mă refer la programele aflate în derulare, care compensează pierderile antreprenorilor, ca urmare a restricțiilor impuse de pandemia COVID-19. Punctual, este vorba despre schema HoReCa. Sperăm ca la jumătatea lunii decembrie să începem plățile efective. Totodată, urgent este să procesăm și cererile pentru a doua etapă a Măsurii 1. Sunt peste 30.000. Nu în ultimul rând, amintesc de programul Start-Up Nation, unde există un rest de plată pentru 200 de proiecte, însumând aproximativ 40 de milioane de lei. Cu ajutorul partenerilor din sistemul bancar ne dorim ca acest lucru să fie realizat cât mai curând”, a declarat Constantin-Daniel Cadariu.

Ministrul antreprenoriatului și turismului a spus că există în discuție continuarea unor programe deja cunoscute sau finanțarea altora noi, în special pentru afacerile aflate la început de drum, și care pot fi destinate, spre exemplu, românilor din diaspora, studenților, femeilor care vor să se lanseze în antreprenoriat, dar și altele dedicate exclusiv sectorului IT.

„Intenționez ca în viitorul apropiat să am întâlniri regionale cu antreprenorii, pentru a cunoaște problemele și necesitățile existente pe plan local, de zonă, dacă este cazul”, a mai afirmat Daniel Cadariu.

În cadrul întâlnirii, invitații prezenți au apreciat inițiativa ministrului și au asigurat că întreaga lor expertiză va fi oferită voluntar de fiecare dată când va fi necesar, existând astfel promisiunea întăririi parteneriatului public-privat.La întâlnire au fost prezenți delegați ai Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMRR), Asociației Uniunea Naționala a Cooperației Meșteșugărești (UCECOM), Uniunii Națională a Patronatului Român (UNPR), Asociației Națională a Exportatorilor și Importatorilor din România (ANEIR), Federației Patronală a Industriei Ospitalității (FIO), Asociației Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR), Asociației pentru Promovarea Alimentului Românesc (APAR), dar și reprezentați ai băncilor.