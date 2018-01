Senatorul PNL de Suceava, Daniel Cadariu, a declarat, astăzi, că din totalul de 724 de măsuri asumate de PSD în programul de guvernare, nu mai puțin de 595 sunt neîndeplinite, adică 82% din total. Daniel Cadariu a arătat că alte 96 de măsuri sunt parțial realizate (13%) și doar 33 de măsuri sunt realizate, adică 5%. Senatorul PNL de Suceava a amintit că PNL a prezentat documentul „Cartea Neagră a guvernării: „2017 – Un an pierdut pentru România. PSD dăunează grav românilor”, care are peste 200 de pagini. El a subliniat că în comparație cu această „Carte Neagră”, o „Carte Albă” a guvernării PSD ar avea „zero pagini”.

„După un an de guvernare, din 724 de măsuri asumate de Guvernul PSD-ALDE, nu au fost realizate, îndeplinite complet, decât 33 de măsuri. Chiar şi din aceste 33 de măsuri, unele sunt măsuri mai degrabă instituționale, nu sunt măsuri care să aducă corecții de fond sau rezolvări de fond pentru problemele cu care se confruntă diferitele domenii de activitate. Pe lângă faptul că nu şi-a realizat programul de guvernare, PSD a introdus în plus față de ceea ce au promis cetățenilor o mulțime de lucruri care au avut consecințe negative şi care nu fuseseră prezentate în campania electorală. Iar orice creștere de venit a fost afectată negativ de inflație, care a dus la creșterea prețurilor”, a declarat Daniel Cadariu.

Potrivit spuselor senatorului PNL, Guvernarea PSD – ALDE a irosit o creșterea economică moștenită importantă de cca 7% și a aruncat banii câștigați în plus pe măsuri populiste care au distrus echilibrele economice:

Daniel Cadariu a adăugat că și cheltuielile bugetare au depășit cu mult veniturile încasate și au dus la un deficit bugetar păstrat artificial la limita de 3%, cu riscul de a declanșa procedura de deficit excesiv.

„Inflația a crescut de la 0,2% la începutul anului la 3,3% în luna decembrie și există riscul ca în anul 2018 să avem o inflație de peste 4%. Apoi, importurile, stimulate de consum, au depășit exporturile astfel încât deficitul balanței comerciale a ajuns la un miliard de euro pe lună. De asemenea, deficitul balanței comerciale, în absența investițiilor străine directe și a atragerii de fonduri europene, a dus la cea mai mare devalorizare a leului până la o rată de schimb de peste 4,66 lei pentru un euro”, a arătat Cadariu, care a mai precizat că presiunile inflaționiste și cererea crescută de lichiditate a statului a provocat o explozie a dobânzilor la creditele în lei prin creșterea indicelui ROBOR la trei luni de la sub 0,8% la peste 2%.

El a mai precizat că în ultimul an, Guvernarea PSD – ALDE și-a încălcat promisiunile electorale de a garanta un cadru predictibil pentru afaceri fără majorări de taxe. „În anul 2017, Guvernul a operat 261 de modificări ale Codului fiscal, la numai un an de la intrarea sa în vigoare. Oamenii de afaceri și companiile au fost în permanență amenințați cu modificări fiscale peste noapte: impozitul pe gospodărie, impozitul pe cifra de afaceri, taxa de solidaritate, etc. Încă de la începutul anului, a fost eliminată plafonarea contribuțiilor sociale și de sănătate pentru angajații cu venituri mai mari de cinci salarii medii pe lună. Începând din luna august, a fost introdusă taxarea contractelor part-time cu contribuții sociale și de sănătate integrale la nivelul unui salariu minim brut pe economie. Multe afaceri riscă să fie blocate ca urmare a adoptării și implementării mecanismului de plată defalcată TVA, iar companiile de stat au fost decapitalizate și vulnerabilizate fiind puse în situația în care nu pot garanta funcționarea normală a infrastructurii din sistemul energetic național”, a explicat Daniel Cadariu.

Deputatul PNL de Suceava a mai declarat că majorarea salariilor din sectorul public cu 25% de la 1 ianuarie 2018 prin adoptarea Legii salarizării unitare s-a dovedit cea mai mare minciună a programului de guvernare PSD – ALDE.

„Transferul contribuțiilor de la angajator la angajat anulează majorările salariale promise și riscă să ducă la scăderea salariilor în sectorul privat. Reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10% pentru a evita scăderea salariilor ca urmare a transferului de contribuții sociale, determină o scădere drastică a bugetelor locale cu aproape 40%. Impunerea impozitul pe cifra de afaceri pentru cele sub un milion de euro nu este o facilitate ci o penalitate pentru IMM-uri. Haosul fiscal a dus la scăderea încasărilor și la reducerea investițiilor private din economie cu aproape 20%, și mai mult, în unele sectoare din economia privată, salariile urmează chiar să scadă ca urmare a politicilor fiscale adoptate de guvernul PSD – ALDE.

Reducerea contribuției de la 5.1% (din salariul brut în 2017) la 3.75% (din salariul brut în 2018) duce la o scădere efectivă de contribuție în pilonul II de pensii de peste 5%. În consecință, pensia privată a unui salariat va fi mai mică, în medie, cu 21%”, a explicat parlamentarul liberal.

Daniel Cadariu a subliniat și că atragerea de fondurilor europene și nivelul investițiilor în 2017 au atins minime record istorice. „Investițiile publice realizate în 2017 sunt cele mai mici din ultimii zece ani ajungând la un nivel al cheltuielilor de capital de 1,4% din PIB în 11 luni de guvernare PSD – ALDE. Atragerea fondurilor europene s-a prăbușit în 2017, guvernarea PSD – ALDE a ”reușit” să deconteze cheltuieli cu fonduri europene de doar 600 milioane de euro din cele 20 miliarde de euro din fondurile de structurale și de coeziune. Marile proiecte de infrastructură au fost abandonate, nu au fost lansate proiecte noi majore și nu s-au făcut progrese pe niciun șantier de lucru la autostrăzi sau la calea ferată”, a declarat deputatul PNL de Suceava.

El a mai spus că PSD și ALDE au provocat haos și în Educație și Sănătate. „S-au promis salarii mai mari în învățământ. Cu o creștere reală de 4,2% și o inflație estimată pentru începutul anului 2018 de 3,9%, salariile profesorilor vor stagna încă o dată.

Ministrul Educației nu a reușit să asigure funcționarea normală a școlilor cu materiale educaționale necesare.

Ministrul Educației nu făcut nici un progres în asigurarea condițiilor sanitare și de siguranță publică a celor peste 2000 de școli care funcționează fără autorizații. Ministerul Sănătății trece printr-una dintre cele mai grave crize de management din istoria sa.

Criza de medicamente și de vaccinuri continuă și a provocat moartea unei persoane cu imunodeficiențe grave și a numeroși copii bolnavi de rujeolă. În Sănătate, anul 2017 a fost un ”an negru”, în care epidemia de rujeolă a dus la peste 10.000 de îmbolnăviri și 38 de decese”, precizează Daniel Cadariu.

Deputatul PNL de Suceava a vorbit și de „asaltul PSD – ALDE la independența Justiției”, făcând referire la promovarea unor propuneri legislative de modificare a sistemului judiciar care să conducă la o subordonare politică a magistraților.

El a arătat că în 2017, pentru prima dată în ultimii ani, în raportul de evaluare al Mecanismului de Cooperare și Verificare al Comisiei Europene a fost constatat un regres.

Nu în ultimul rând, Daniel Cadariu a amintit că zece măsuri promise trebuiau să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2018:

1. Creșterea salariilor din sectorul public cu 20% față de 2017;

2. Impozit zero pentru veniturile mai mici de 2000 lei/lună;

3. Neimpozitarea veniturilor pentru medici și IT-isti indiferent de valoarea salariului;

4. Indexarea Punctului de Pensie, conform legii în vigoare. Adoptarea și aplicarea noii Legi a pensiilor;

5. Reducerea contribuțiilor sociale de la 39,25% la 35%;

6. Eliminarea contribuțiilor sociale pentru activitățile independente;

7. Reducerea TVA la 18%;

8. Impozit zero pentru terenurile agricole;

9. Impozit zero pentru autoturismele cu capacitate sub 1600 cmc, tractoare și utilaje agricole;

10. Impozit zero pentru dividende.