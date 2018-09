Senatorul PNL de Suceava, Daniel Cadariu, i-a somat pe actualii guvernanți să le dea înapoi banii sucevenilor. Daniel Cadariu a precizat că statul român a luat de la suceveni investițiile realizate pe componenta gaz a proiectului „Utilități și Mediu la standarde europene” în județul Suceava și cu toate acestea, sucevenii plătesc din banii lor, total nejustificat, rate și dobânzi la credit.

Cadariu a spus că județul Suceava este în pragul falimentului din cauza acestui dezastros program, „Utilități și Mediu la standarde europene” în județul Suceava. „Guvernanții, impasibili, nu ne aud și nu ne văd. Nici de această dată! În legătură cu această problemă am interpelat în luna septembrie a anului 2017 și Guvernul anterior, condus de către domnul Mihai Tudose. Din păcate nu a urmat nici o acțiune concretă a Ministerului Finanțelor Publice constând în alocare de fonduri pentru administrațiile publice locale afectate. Și aceasta în ciuda faptului că Guvernele României din perioada 2010 – 2016 au arătat înțelegere pentru cele 60 de primării sucevene repartizându-le, în mai multe rânduri, banii necesari achitării ratelor și dobânzilor aferente împrumutului susmenționat”, a declarat senatorul PNL de Suceava. De asemenea, el a adăugat că a propus amendamente la Legile bugetului de stat pe anii 2017 și 2018 prin care să se aloce resurse financiare pentru cele 60 de UAT-uri din județul Suceava, exact pentru a fi acoperite aceste rate și dobânzi. Cadariu a amintit că majoritatea parlamentară PSD – ALDE le-a respins însă de fiecare dată, fără nicio explicație rezonabilă.

„Acum, când se apropie termenul scadent pentru plata ratei la credit și dobândă, mai fac o încercare de sensibilizare a Guvernului. Am revenit cu o interpelare adresată Ministrului Finanțelor Publice, în care i-am reamintit mai întâi faptul că pe acest subiect am avut și o serie de discuții personale la începutul anului 2018 în cadrul lucrărilor din Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară şi piață de capital din Senatul României atunci când erau dezbătute două proiecte de legi care aveau legătură cu Programul <Utilități şi mediu la standarde europene în județul Suceava>. Primul, este Legea 533/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, pentru care am propus un amendament de modificare a Art. 33 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 90/2017. De asemenea, vorbim și de Legea 517/2017 privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat cu garanția statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de către Consiliul Județean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanțarea Programului <Utilități şi mediu la standarde europene în județul Suceava>”, a declarat senatorul PNL de Suceava.

Cadariu avertizează că județul Suceava riscă să intre în blocaj

Daniel Cadariu a subliniat că în ambele situații ministrul Eugen Teodorovici a propus membrilor comisiei respingerea acestor propuneri, făcând însă promisiunea că va sprijini localitățile sucevene afectate, atunci când acestea vor avea nevoie, adică în lunile martie și septembrie, când sunt termene scadente la plata ratelor și dobânzilor din credit.

„Luna martie 2018 a trecut și nu s-a întâmplat nimic în sensul celor promise. Sfârșitul lunii septembrie 2018, când este cea de a doua scadență din anul 2018, este foarte aproape”, a mai spus Cadariu.

El a declarat că în condițiile în care în curând urmează să fie adoptată prima rectificarea bugetară din acest an, solicită, în numele sucevenilor, să se țină cont de situația disperată și să fie sprijinit Județul Suceava și cele 60 de primării afectate de împrumutul pentru Programului „Utilități şi mediu la standarde europene în județul Suceava”.

„Acum, mai mult ca oricând, avem mare nevoie de ajutor, în condițiile în care nu va mai putea fi derulat vreun proiect iar județul Suceava se va bloca”, a încheiat Daniel Cadariu.