Luni, 15 octombrie, la ora 12.00, în Aula Academiei de Studii Economice (ASE) din București, va avea loc o dezbatere pornind de la volumul Băncile centrale, criza și postcriza. România și Uniunea Europeană încotro?, de Daniel Dăianu, apărut de curînd la Editura Polirom.

Vor vorbi, alături de autor:

Acad. Aurel Iancu

Prof. dr. Aura Socol

Prof. dr. Cristian Păun

Dr. Andrei Mocearov, profesor asociat la ASE București

Invitat special: prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul ASE București

Moderator: Monica Ghiurco, realizator TV

„Daniel Dăianu ne oferă o nouă carte scrisă într-un stil atrăgător şi eliberat de statistici greoaie. Preocupat de viitorul României şi al Uniunii Europene, de condiţiile aderării la zona euro, el subliniază necesitatea ca România să învingă piedici şi inerţii interne pentru restabilirea echilibrelor macroeconomice în mod durabil şi pentru o dezvoltare robustă şi competitivă. Autorul reliefează apele învolburate ale Uniunii Economice şi Monetare Europene, nevoia de reforme, dar şi pericolul ca proiectul european să fie prins în capcanele unor dispute şi curente eurosceptice, centrifuge. În opinia lui Daniel Dăianu, băncile centrale, alături de alte instituţii responsabile, pot şi trebuie să joace un rol activ în stingerea cauzelor care nasc asemenea curente şi acţiuni ameninţătoare.” (Academician Aurel Iancu)

„Volumul Băncile centrale, criza şi postcriza. România şi Uniunea Europeană încotro? ilustrează viziunea academicianului Daniel Dăianu asupra crizei financiare şi demersurile la nivel european, precum şi naţional în perioada post-criză. Profesorul Dăianu examinează rolul băncilor centrale în gestionarea crizei, nevoia reformării funcţionării zonei euro, erodarea multilateralismului în relaţiile internaţionale paralel cu ascensiunea iliberalismului şi, nu în cele din urmă, trăsături ale politicii macro-economice în România. Fin cunoscător al schimbărilor mari în lume, el oferă explicaţii şi face sugestii privind aşezarea economiei României în acest nou context global, respectiv european.” (Conf.univ.dr. Ágnes Nagy, membru în CA al BNR)

„Textele cuprinse în această carte oferă o înţelegere profundă a unor subiecte de mare actualitate. Scrise într-un limbaj accesibil şi cursiv, surprind într-un mod inteligent complexitatea relaţiilor dintre dimensiunea socială, politică şi economică. Este un volum care prinde imediat cititorul, aducând totodată o valoare adăugată ridicată în dezbaterea temelor economice curente.” (Laurian Lungu, doctor în Economie, Cardiff University)

Daniel Dăianu este profesor la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) din Bucureşti, membru al Academiei Române, iar din 2014, membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României. Membru al EU High Level Group on Own Resources condus de Mario Monti. Europarlamentar (2007-2009), fost ministru de Finanţe (1997-1998), economist-şef al Băncii Naţionale a României (1992-1997) şi ministru adjunct de Finanţe (1992). În iunie 2011 a devenit membru al Consiliului European pentru Relaţii Externe (ECFR), iar în 2014 a fost ales în Board of Trustees of Friends of Europe (Brussels). Este cercetător asociat al institutului CASE din Varşovia şi cercetător invitat, de-a lungul anilor, la Russian Research Center (Harvard University), Woodrow Wilson Center (Washington, DC), NATO Defense College (Roma), FMI, OCDE, Comisia Economică ONU pentru Europa. Între 1999 şi 2004 a fost profesor la ASE – Bucureşti, la universităţile Berkeley şi UCLA (SUA) şi la Universitatea din Bologna. Este membru în colegiul editorial al mai multor publicaţii din străinătate, preşedinte al Societăţii Române de Economie (SOREC) şi fost preşedinte al European Association for Comparative Economic Studies (EACES) în perioada 2002-2004. Domenii de interes ştiinţific: monedă şi finanţe publice, economia tranziţiei, analiza sistemelor economice, complexitatea sistemelor sociale, Uniunea Europeană