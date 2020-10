La doi ani de la infiintare, echipa humoreana de rugby l-a numit Presedinte de Onoare pe domnul Daniel Kearvell – fostul director general al DHL Express Romania, recent promovat in functia de Vice President Pricing DHL Europe.

Povestea Rugby Club Gura Humorului s-a infiintat in vara lui 2018, ca o extensie a programului de educatie non-formala sportiva ,Rugby pentru toti copiii’ implementat de Fundatia Te Aud Romania.

„Sportul romanesc in general, si in special rugby-ul, se afla la o rascruce de drumuri. Desi trecem acum printr-o perioada mai delicata in contextul epidemiologic national si international, noi ramanem devotati ideii de dezvoltare a rugby-ului romanesc pe termen lung” ne spune presedintele clubului Gabriela Popescu.

Orasul Gura Humorului a avut echipa de rugby de seniori in perioada 1969-1980, care a promovat in primul esalon in 1975 si a fost printre cele mai bune echipe din tara. Din 2018, Rugby Club Gura Humorului a reinviat rugby-ul humorean la nivel de seniori printr-un lot format din fosti jucatori dar si pentru a afilia juniori ce isi termina junioratul la Gura Humorului si isi doresc sa continue cariera sportiva. Acestia participa in Divizia Nationala de Seniori – competitie organizata de Federatia Romana de Rugby.

Cineva numea recent RCGH drept cea mai frumoasa si cinstita poveste sportiva din ultimii ani din judetul Suceava. Unul din motivele principale pentru care se intampla lucruri minunate in rugby-ul humorean este Daniel Kearvell. Acesta a fost alaturi de noi atat in cadrul programelor de juniori, cat si in dezvoltarea echipei de seniori locala. Domnul Kearvell este un aprig sustinator al rugby-ului, dar si un iubitor al Bucovinei in acelasi timp. Ii suntem recunoscatori pentru expertiza, contributia si energia dedicata in acest sens. Numirea sa ca Presedinte de Onoare al Rugby Club Gura Humorului vine ca un pas firesc in dezvoltarea acestui club. Faptul ca acesta a acceptat sa ramana implicat in povestea rugbystica de la Gura Humorului chiar si dupa plecarea sa din Romania, ne determina sa muncim si mai mult pe viitor pentru a aduce o contributie valoroasa in dezvoltarea rugby-ului romanesc.’ a declarat Gabriela Popescu, fondatoarea Te Aud Romania si presedinta R.C.G.H.

“Ma simt onorat si incantat sa accept pozitia de Presedinte Onorfic al Rugby Club Gura Humorului. Sunt foarte entuziast sa ajut la dezvoltarea rugbyului humorean, in mod particular sa sprijin dezvoltarea tinerelor talente ale orasului, pentru ca acestia sa isi atinga pe deplin potentialul atat pe terenul de rugby cat si in afara acestuia. De asemenea, sunt foarte mandru ca am contribuit la renasterea echipei de seniori si de abia astept sa colaborez cu echipa priceputa de management a clubului pentru a-i indruma sa devina din ce in ce mai de succes in viitor” declara Daniel Kearvell.

Daniel Kearvell este britanic si a locuit in Romania opt ani, indragostindu-se de meleagurile romanesti. Insusi el fost jucator de rugby in Marea Britanie, acesta a descoperit acest sport la varsta de 4 ani si continua sa sustina dezvoltarea rugby-ului la nivel national si international.

Rugby Club Gura Humorului este unul din putinele cluburi de rugby private, avandu-i drept sponsori principali pe DHL Express Romania si Banca Comerciala Romana, primind sprijinul neconditionat al autoritatilor locale din Gura Humorului.