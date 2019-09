Daniel Nuță (26 de ani) joacă rolul lui Robert în serialul ”Sacrificiul” de la Antena 1. Este vorba despre un rebel, un spirit liber, fără temeri și pentru care viața nu este atât de complicată. Personajul său l-a inspirat pe Daniel să-și cumpere motor, potrivit click.ro.

Click!: Prin ce schimbări ai trecut pentru acest rol?

Daniel Nuță: Schimbările se întâmplă la fiecare secvență pe care o am de filmat și cu fiecare zi în plus pe platouri. Se întâmplă la nivel psihologic și se simt în dezvoltarea mea ca om, în primul rând, și ca actor, în al doilea rând. Având avantajul că este un proiect à la long și complex, am timp să mă descopăr pe mine în diferite situații impuse de scriitură și să repar anumite greșeli interioare pe care singur mi le creez. Nu degeaba se spune că cei mai mari dușmani ai noștri suntem noi înșine. Acesta e și unul dintre multele motive pentru care iubesc meseria asta, pentru că ești într-un proces și într-un progres continuu.

