Daniel Onoriu trece printr-un divorț foarte dificil de fosta sa soție, Isabela, dar se pare că pilotul și-a găsit un nou suflet pereche, în persoana unei doamne misterioase. Onoriu a dezvăluit fanilor că urmează să facă din nou nuntă cu actuala iubită, o doamnă de 42 de ani, potrivit click.ro.

„Dacă o vedeti pe soția mea o sa ziceti ca nu e adevarat! In primul rand are 44 de ani si asta conteaza pentru mine mult. E super frumoasă doamna, in adevaratul sens al cuvantului! Rafinata, eleganta, suflet bun, ma adora si o ador, ma sustine in tot ceea ce fac inclusiv in motorsport, locuieste in Canada, are o fetitza de 12 ani superba! Are doua facultati, are conexiuni cu oameni puternici financiar! Cum sa nu il laud pe Dumnezeu care ma unit cu ea de la capatul pamantului din Canada fratilor! Promit public viitoarea mea sotie ca nu te voi insela niciodata in viata mea si o sa te iubesc si respect si rasfat asa cum nu ai mai fost niciodata in viata ta de pana in clipa asta martor imi este Dumnezeu din cer!”, a scris Onoriu pe contul de socializare, potrivit sursei citate.

