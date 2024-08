Prezentatorul Survivor de la PROTV, Daniel Pavel, se bucură din plin de viața de bărbat însurat. Este și răsfĂțat, dar uneori frumoasa lui soție, Ana, îl mai pune și la treabă. Când ar trebui să înceapă un nou sezon Survivor la PROTV, cum a fost în prima parte a lunii de miere și cum se descurcă ca un soț responsabil ce este, Domnul Dan a dat din casă pentru Click!

Cum a fost luna de miere? Dar vacanța?

Am fost în Tirol să zicem, o încălzire. A fost așa, ca orice traseu Survivor, începe cu o încălzire. Am avut o perioadă frumoasă în Tirol, de reîncărcare imediat după sezonul Survivor All Stars și după nuntă. În momentul ăsta, însă, ne gândim să vedem cum, din punct de vedere tehnic, se va produce și această lună de miere, pe care chiar ne-o dorim să fie o lună.

Unde vreți să mergeți?

Încă e în faza de proiect. Probabil că ar fi America, și pe lista mea, și pe lista Anuței. Amândoi am mai fost în diverse situații. Da, United States!

Când? În ianuarie vă gândiți să plecați?

Păi nu, că în ianuarie cine știe ce se poate întâmpla. Dacă scăpăm ușor, ușor, vara asta, eu o văd în vara viitoare. Că, până la urmă, sărbătorim un an de la nuntă.

Cum e acum? Începe un nou sezon Survivor? Cum vă pregătiți?

Deocamdată suntem chiar în momentul ăsta, la lansarea grilei de toamnă, în care Survivor e doar observator. E spectator angajat, să zicem așa. Și încă dimensionăm. Când o să se apropie, povestim mai mult. Deocamdată, nu știm exact.

Sursa foto: Facebook

