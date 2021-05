Daniel Pavel, prezentatorul “Survivor România”, trăieşte deja de aproape 4 luni în Republica Dominicană acolo unde nu îi lipseşte deloc adrenalina. Şi nu doar din punctul de vedere al reality-show-ului pe care îl prezintă la Kanal D. Cum a făcut Paştele în junglă, cine îl vizitează şi ce musafiri nepoftiţi are în cameră, dar şi de cine îi este cel mai dor din ţară, Daniel a povestit exclusiv pentru Click!

Click!: Daniel, de mai bine de trei luni eşti în Dominicană! Cum e această experienţă pentru tine?

Daniel Pavel: Vă salut cu drag din Dominicană! Aşa este, au trecut aproape patru luni de când sunt aici şi mărturisesc că simt aceste luni atât de bogate în emoţii şi intensitate încât mi se pare că a trecut mai bine de jumătate de an de la debarcarea pe ţărmul acestei insule minunate. Experienţa Survivor România este pentru mine încununarea tuturor eforturilor mele profesionale din ultimii ani. Filmările prin care aducem Survivor România în casele românilor se fac preponderent în condiţii de junglă, mare, căldură tropicală, ploi torenţiale, etc, şi aceasta ne provoacă şi mai mult.

Click: Paştele te-a prins tot la “Survivor”, în Dominicană! Cum a arătat masa ta de sărbători acolo?

Daniel: Da, ne-a prins aici. Am dat Slava cuvenită Domnului şi am petrecut împreună, cu cei de lângă mine. Sarmalele, drobul şi salata de boeuf mi-ar ocupa memoria papilelor gustative însă e doar o amintire prea dureroasă să o mai evoc. Le făcea, la superlativ, doar mama mea – iar ea nu mai este cu noi.

