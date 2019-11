Consilierul local sucevean al PNL, Daniel Prorociuc şi consilierul judeţean liberal şi preşedintele Organizaţiei Judeţene de Femei a PNL Suceava, Cătălina Culipei sunt în cărţi pentru a prelua funcţia de subprefect al judeţului Suceava. Surse din cadrul PNL Suceava au afirmat că ci doi urmează să fie propunerile acestui partid pentru postul de subprefect. Cătălina Culipei se află la al doilea mandat de consilier judeţean. Tot la al doilea mandat în Consiliul Local Suceava se află şi Daniel Prorociuc. Acesta din urmă a absolvit Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, specializarea comunicare şi relaţii publice, precum şi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, specializarea marketing, din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. Cătălina Culipei este absolventă a Facultăţii de Marketing şi Relaţii Internaţionale.

