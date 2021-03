Prefectura Suceava a solicitat primăriilor din județul Suceava să acorde o atenție sporită asupra măsurilor ce urmează a fi întreprinse în această perioadă, în vederea diminuării riscului de producere a inundațiilor. Solicitarea a fost făcută având în vedere că în această perioadă se pot manifesta fenomene meteohidrologice periculoase generatoare de situații de urgență, cu efecte negative asupra vieții socio-economice a locuitorilor. De asemenea, având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului României nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările și completătrile ulterioare, Prefectura a solicitat primăriilor să aibă în vedere toaletarea arborilor din aliniamente, cu precădere a exemplarelor cu vârste înaintate, afectate de putregai, refacerea marcajelor de semnalizare verticală și orizontală pe drumurile din administrarea dumneavoastră; refacerii și vopsirii parapeților și a mâinii curente de la poduri, podețe sau punți pietonale, asigurarea iluminatului public pe timpul nopții, refacerea indicatoarelor turistice din interiorul localității, implicarea agenților economici și a cetățenilor în campania de curățenie, în conformitate cu prevederile legale sus-menționate și semnalizarea corespunzătoare a atelajelor hipo.

De asemenea, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural de astăzi, subprefectul județului Suceava, Daniel Prorociuc, a solicitat Sistemului de Gospodărie a Apelor Suceava și Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Suceava să întreprindă acțiuni, în perioada următoare, în vederea identificării zonelor cu potențial la inundații. El a solicitat luarea de măsuri pentru curățarea sau decolmatarea secțiunilor de scurgere a podurilor, podețelor, punților pietonale și rigolelor din zonele vulnerabile la inundații, cu prioritate a celor din zonele locuite, precum și pentru igienizarea albiilor râurilor și pâraielor și a zonelor limitrofe, precum și desființarea depunerilor necontrolate de deșeuri de orice tip, inclusiv a depozitelor de material lemnos. „Se impune ca în perioada următoare să avem o atenție sporită și o atitudine proactivă, pentru executarea acestor lucrări, care vor diminua semnificativ riscul de producere a inundațiilor, în județul Suceava”, a spus subprefectul județului Suceava, Daniel Prorociuc.