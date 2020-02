De la bal, direct la spital! Daniela Crudu a luat o bătaie soră cu moartea duminică dimineaţă, 9 februarie, de la iubitul croat cu care avea o relaţie de aproape un an. Vedeta a ajuns la Spitalul Universitar din Bucureşti cu nasul spart şi mai multe traumatisme pe corp. Bruneta nu a vrut, încă, să depună plângere penală împotriva celui care a desfigurat-o, însă Poliţia a emis un ordin de protecţie pentru 5 zile, potrivit click.ro.

Duminică, 9 februarie, ora 5.30, Daniela Crudu şi iubitul croat se întorceau de la o petrecere care avusese loc într-un local de fiţe din zona de Nord a Bucureştiului. Se îndreptau spre casa Danielei din cartierul bucureştean Rahova, însă nu au mai ajuns la destinaţie, pentru că la un semafor de pe prelungirea Ghencea, în urma unei scântei de gelozie aprinse de la nişte mesaje primite de vedetă, bărbatul care conducea un Bentley negru cu numere de Dubai s-a năpustit asupra vedetei cu o ploaie de pumni. ”A bătut-o! Se întorceau azi-dimineaţă de la club, băuseră amândoi, iar la semafor Daniela s-a trezit luată din senin la bătaie. I-a dat un pumn în faţă, are toată faţa vânătă şi nasul spart. A sărit din maşină desculţă”, a povestit pentru Click! o rudă de-a Danielei.

