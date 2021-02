Încă o vedetă de la noi a fost infectată cu virusul Sars-CoV-2. Este vorba de Daniela Gyorfi, care a ținut secret până acum că a căzut și ea pradă de curând virusului nemilos, notează click.ro.

“Undeva prin noiembrie am fost bolnavă. A fost ca un fel de răceală. De data aceasta, m-a durut carnea pe mine. Am făcut temperatură două zile, frisoane. Mi-am dat seama că am Covid dimineața, când nu am mai simțit mirosul de cafea. M-a durut capul îngrozitor, carnea de pe mine. Nu am făcut testul, eram convinsă că am. Am luat tratament special pentru Covid. Nu am avut tuse sau probleme de respirație. Am avut o formă relativ ușoară. Nu a fost o formă foarte gravă. Nu am avut nevoie de spitalizare”, a declarat Daniela Gyorfi, la emisiunea „Acces de Weekend”, prezentată de Mirela Vaida, la Antena 1.

