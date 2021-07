Soprana Daniela Vlădescu, fosta iubită a lui Nicu Ceaușescu, a făcut noi dezvăluiri despre relația de amor pe care a avut-o cu ani în urmă cu fiul dictatorului.

Cunoscuta cântăreața de operă l-a cunoscut pe Nicu Ceaușescu în urmă cu 35 de ani, pe vremea când se aflau în delegaţie la Festivalul Tineretului de la Moscova. Cei doi au format un cuplu timp de patru ani, până când frumoasa cântăreață a aflat că fiul dictatorului o înșela cu sânge rece, potrivit click.ro. Cântăreața a suferit îngrozitor în timpul relației cu fiul dictatorului Nicolae Ceaușescu. “Am fost foarte dezamăgită și ceea ce am primit înapoi a fost pedeapsă, nu recompensă. El nu m-a iubit. Eu mi-am pus pe tavă toată viața, au trecut 35 de ani de când l-am cunoscut. N-a fost singura iubire a vieții mele, mereu am iubit făcând sacrificii. Dacă l-aș mai vedea o dată așa cum l-am văzut eu, aș face la fel. A fost un om sensibil, care recita poezii, niciodată nu l-am văzut făcând rău cuiva. Când l-am cunoscut, auzisem rele despre el. După ce l-am cunoscut, el nu mai bea, era încurajat să bea. Nu avea casa lui, stătea cu sora lui, avea o viluță, avea salariul de 11 mii le lei pe lună, eu ca artistă la operă aveam 3.600 lei. Eu nu i-am cerut niciodată nimic. Nu am fost o căpușă. Pe părinții lui nu i-am cunoscut. Familia lui nu a avut nimic împotriva mea. Aveam o mașină care mă urmărea. Am avut microfoane la geamuri, am văzut acum, recent, când am pus termopane. În 1985 am fost interzisă de Elena Ceaușescu la televizor”, a declarat Daniela, în emisiunea “Acces direct”, de la Antena 1, potrivit sursei citate.

