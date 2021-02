Liderul de piață de echipamente și software fiscal va lansa o soluție inovatoare în România pentru mai puțină aglomerație și flux continuu de vânzare în stațiile de carburant

Parteneriatul cu PetroSol face posibilă folosirea unui serviciu deja popular în Europa

Pentru prima dată în România a fost propusă spre avizare tehnică o soluție fiscală pentru automatizareaplății cu autoservire în stațiile de carburanți. Soluția este creată prin parteneriatul Danubius Exim și PetroSol și conține aplicația PetroSol OPT și imprimanta fiscală de tip kiosk DATECS SK1-21.

Soluția este creată pentru a veni în sprijinul comercianților de produse energetice ce operează în acest moment sau își propun să deschidă noi stații de distribuție carburanți (benzină, motorină, GPL, GNC, și altele). “Soluția urmează să fie avizată conform cu toate reglementările legale în vigoare. Emiterea bonurilor fiscale se va face cu o imprimantă fiscală Datecs SK1-21, un echipament specializat pentru soluțiile de tip chioșc, cu rolă mare de hârtie și mentenanță simplificată”, declară Velin Ganev, Director Executiv Danubius Exim.

Clienții vor putea achita fără să intre în benzinărie

Utilizarea acestei soluții permite comercianților să implementeze noi concepte operaționale. Soluția are 3 avantaje majore care vor permite comercianților să seteze regimuri de funcționare a stațiilor care nu erau posibile până acum prin:

Auto-Servire Completă – se elimină necesitatea casierilor în stație, deschizând posibilitatea de a avea stații rentabile în zone cu volume mici;

Auto-Servire pentru perioada de noapte – se elimină astfel necesitatea casierilor pe perioada de noapte, când atât vânzările de magazin cât și de carburant sunt scăzute;

Vânzare în regim de Bandă-Rapidă pentru stațiile aglomerate – clienții grăbiți au posibilitatea să alimenteze și să-și continue drumul rapid, sau să alimenteze și apoi să poată face cumpărăturile din magazin.

Mai mult carburant vândut în fiecare stație

PetroSol OPT este o soluție completă de plată în regim de Auto-Servire, putând funcționa independent sau integrat cu PetroSol POS.“Aplicația este intuitivă, multilingvă și foarte ușor de folosit de către clientul final, oferindu-le acestora posibilitatea de a plăti cu Numerar, Card Bancar sau Card de Flote. Ne-am dorit o soluție care să se plieze pe preferințele comerciantului și pe tipul de terminal dorit. Practic comercianții de carburant își pot diversifica afacerile și din punct de vedere geografic cât și ca mod de operare – vor crește volumele de carburant vândute și vor fi reduse costurile operaționale“, estimează Velin Ganev.

Soluțiile ce ajută la implementarea de Auto-Servire pentru stațiile de distribuție de carburant funcționează cu succes de foarte mulți ani în alte țări din Europa și nu numai. Aplicarea unei astfel de măsuri în România vine într-un moment în care, pe lângă nevoia de dezvoltare firească a acestor afaceri, degrevarea spațiilor publice și fluxul continuu al operațiunilor este esențială pentru sănătatea și siguranța populației.

DESPRE DANUBIUS EXIM

Danubius Exim asigură suport, intervenții și asistență specializată pentru case de marcat produse de compania Datecs, direct și prin rețeaua sa de peste 310 de distribuitori. Experiența de peste 25 ani în segmentul de echipamente și software de fiscalizare în România înseamnă pentru Danubius Exim și un portofoliu extins de produse complementare, precum mașini de numărat bani, POS all in one, detectoare de valută, cântare electronice care pot fi conectate la case de marcat, dar și aplicații de vânzare și gestiune. Astfel, Danubius poate oferi clienților solutii integrate pentru dotarea unui spațiu comercial, precum și solutii care se adresează industriilor de ticketing, curierat sau transport.