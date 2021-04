Poliție Rurală Șcheia a fost sesizată la 112 că o persoană de sex masculin, posibil sub influența alcoolului, s-a urcat la volanul autoturismului, deplasându-se pe DN 17 spre mun. Suceava.

Cu ocazia patrulării pe DN 17, s-a procedat la oprirea autoturismului în dreptul localității Trei Movile, comuna Șcheia. La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat de 44 ani, din com. Șcheia.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat și i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal privind infracțiunea de „conducere sub influența alcoolului”.