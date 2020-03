Conform datelor raportate către Institutul National de Sănătate Publică din teritoriu, în prezent, un număr de 103 cadre medicale sunt diagnosticate cu COVID 19 din care 70 provin de la Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ion cel Nou” Suceava. Dintre acestea 43 sunt medici din care 27 de la Spitalul Județean Suceava, 45 sunt asistenți medicali din care 30 de la Spitalul Județean Suceava, 14 sunt infirmieri din care 13 de la Spitalul Județean Suceava și o îngrijitoare.

, 7.0 out of 10 based on 1 rating