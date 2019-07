Creat de designerul islandez Boas Kristjánsson, noul curent face parte dintr-o reala nebunie high-end, asa cum o denumesc vedetele si influencerii de la nivel global. Karbon, caci asa pare sa fie denumita colectia, este o nisa vestimentara si de accesorii din solzi de peste care a dat pe spate toate vedetele lumii la ultimele prezentari de moda.

Totul a pornit cand Kristjánsson si-a afisat camasa pe podium la Saptamana Modei din Paris. O camasa realizata din solzi de peste. Tehnologia care face acest lucru posibil provine de la singura companie din Europa (si printre putini din lume) care furnizeaza piele de peste brandurilor de varf din intreaga lume care produc haine, pantofi si genti de lux.

John Galliano, Prada, Christian Dior, Louis Vuittom si chiar Salvatore Ferragamo au obtinut pielea de peste de la Atlantic Leather – un furnizor de produse de lux pentru colectiile lux si emisiunile de moda.

Acestia realizeaza deja diverse produse din piele de peste, la preturi premium. Si nu este vorba doar de piele de peste: din ce in ce mai multi producatori de articole de piele de lux se indreapta spre produse alternative din ce in ce mai diverse, din cauza lipsei de piele de calitate.

Generatia milenialilor innebunita dupa astfel de produse

Datorita generatiei milenare, producatorii incep sa inregistreze o cerere extrem de mare a acestor articole din piele de lux.

„Numai LVMH a inregistrat un salt robust de 25% in vanzarile de moda si articole din piele in ultimul trimestru”, spune Jharonne Martis, directorul departamentului de cercetare al consumatorilor la Thomson Reuters. Si o mare parte din aceasta cerere este alimentata de social media.

Pentru a satisface cererea, multe branduri de moda incearca sa furnizeze cea mai buna piele de inalta calitate pentru a-si mentine standardele – si pentru a face acest lucru intr-o maniera durabila si etica, in acelasi timp. Insa acest lucru pare sa nu mai fie posibil.

De aceea, in scurt timp, brandurile incep sa se axeze pe materie prima diferita. Iar solzii de peste sunt printre preferintele producatorilor de bunuri de lux, conform Wired.com.

Marcile mari incearca, de asemenea, sa fie in continuare in topuri, dar sa creeze si produse durabile. Nike, de exemplu, experimenteaza crearea de pantofi de alergat din piele de biban. Aceasta pare a fi extrem de rezistenta si foarte confortabila.

Cum s-a ajuns la aceasta solutie?

Vorbind in special de peste, o tona de fileuri conduce la aproximativ 40 de kilograme de piele care sfarseste in deseuri. In timp ce din ce in ce mai multe firme de lux sunt dornice sa faca produse neobisnuite din piele de peste, crearea produsului brut nu este totusi usor.

Gunnstein Bjornsson, directorul executiv al Atlantic Leather din Islanda, a inceput sa lucreze in acest domeniu in anii 1970, dar in acel moment afacerea se concentra in special pe productia de piele de oaie. De abia in anul 1990 s-a inceput prelucrarea solzilor de peste. Iar tehnologia nu permite inca automatizarea pentru productie in serie.

Tocmai de aceea, doar firmele cu bugete impresionate si cu preturi premium pot accesa momentan aceasta materie prima pentru productia de bunuri de lux.