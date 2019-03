Președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a primit astăzi, de 1 Martie, zeci de mărțișoare, dintre acestea evidențiindu-se în mod special o lopată și un mărțișor personalizat. Gheorghe Flutur a primit o lopată drept mărțișor din partea Organizației de Femei a PNL Suceava. Acesta după ce la finalul săptămânii trecute, președintele CJ Suceava a mers cu o lopată pe șantierul șoselei de centură a Sucevei pentru a da o mână de ajutor la finalizarea acestei investiții.

Gheorghe Flutur a primit numeroase mărțișoare și din partea angajatelor Consiliului Județean Suceava, dar și a unor doamne și domnișoare din afara instituției, printre acestea fiind și un mărțișor personalizat pe care era scris prenumele șefului administrației județene, „Gheorghe”. același mărțișor cu numele „Gheorghe” l-a primit și vicepreședintele CJ Suceava, Gheorghe Niță.

Gheorghe Flutur a ținut să le transmită doamnelor urări de bine și le-am mulțumit pentru mărțișoarele primite.

