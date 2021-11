CONSOLIGHT a avut in cei 25 de ani de existenta o crestere sustinuta si organica pe piata materialelor electrice din Romania, devenind jucator strategic in importul si distributia de sisteme electrice complete, cu o cifra de afaceri estimata la 50 de milioane de euro in 2021. Compania detinuta de familia Popa estimeaza dublarea cifrei de afaceri in urmatorii 5 ani, pana la 100 milioane de euro. Cu peste 10 milioane de euro investiti deja in cei 25 de ani, planul de investitii curente este de aproximativ 3 milioane de euro, pentru achizitia si dotarea hub-urilor logistice din Bucuresti si Constanta si a depozitelor proprii din tara (ce insumeaza un total de 15.000 mp), precum si a trainingului pentru resursa umana. Compania are in prezent aproximativ 300 de angajati la nivel de grup de firme (Consolight, Mercury lighting si Tablomet, care se ocupa de uzinare tablouri electrice). Acoperirea nationala se realizeaza prin cele 12 filiale si 4 reprezentanti locali, urmand ca inca 3-4 puncte de lucru sa se realizeze in urmatoarea perioada.

“De 25 de ani iluminam afaceri, case, destine. Si ne propunem sa facem acest lucru si in urmatorii 25 de ani, in special prin divizia Consotech, accelerand adoptarea de catre piata a solutiilor electrice smart & eco. Ne dorim sa devenim furnizorul preferat pentru produse si echipamente electrice, cu cele mai competitive servicii si consultanta tehnica, oferita de o echipa profesionista. In prezent acoperim solicitarile a aproximativ 8.000 de clienti la nivel national, cu un portofoliu de peste 60.000 de articole atent selectionate de la 100 de furnizori internationali, pentru satisfacerea nevoilor diverse ale consumatorilor (de la cele uzuale sau premium, la cele smart & eco sau cele specifice, din proiecte majore imobiliare sau de iluminat public). Brandul propriu Elmax, pentru solutii electrice la indemana, de tip calitate la pret accesibil, este un alt diferentiator Consolight, bine primit de piata, care speram sa ajunga la 20% din vanzarile companiei” declara Ionut Popa, CEO al Consolight.

“Criza pandemica, resimtita in plan economic de peste un an si jumatate, a reprezentat o oportunitate de crestere pentru sectorul nostru, al produselor electrice. Aceasta s-a datorat boom-ului inregistrat in domeniul contructiilor, mai ales cele din segmental rezidential, care ne-a permis cresteri ale cifrei de afaceri de peste 15% anual.”, afirma Ionut Popa.

“Ne caracterizeaza echilibrul si tratarea cu maxima responsabilitate a provocarilor generate de cele 2 crize globale, cea financiara din 2009-2010 si cea generata in prezent de pandemie, prin care am trecut cu brio si in care am inregistrat chiar cresteri. Am pus permanent in balanta oportunitatile de vanzare cu solvabilitatea potentialilor clienti. Ne dorim ca viziunea si eforturile noastre sa confirme competenta antreprenorilor romani de a dezvolta afaceri exclusiv cu capital local, capabile sa creasca si sa devina lideri de piata.” declara Consuela Popa, administrator si proprietar al CONSOLIGHT.