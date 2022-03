Femeile din Ucraina care au plecat din această țară din cauza războiului și au intrat în această dimineață în județul Suceava prin vama Siret au avut parte de o surpriză. De 8 Martie, polițiștii de frontieră suceveni le-au întâmpinat cu flori pe toate femeile care au ajuns în vamă, în timp ce fetițele au primit jucării. Polițiștii de frontieră nu le-au uitat nici pe colegele lor din vamă oferindu-le flori și un zâmbet.

