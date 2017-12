Celebra actrita din LA, romanca Madalina Ghenea, a rupt tacerea intr-un final. Aceasta era insarcinata, purtand in burtica copilul lui Matei Stratan, omul de afaceri milionar din Romania. Insa a ales sa tina ascunsa sarcina, chiar si familiei sale, nu doar presei si oamenilor din showbizz.

Raspunsul la intrebarea “De ce a ascuns sarcina” a fost unul cu adevarat uluitor. Citeste articolul in continuare pentru a afla care a fost acesta!

Madalina Ghenea – insarcinata in 8 luni, fara sa stie nimeni

Dupa luni intregi de refuzuri in a iesi din casa si a mai aparea pe scena, dupa luni intregi de stat in intuneric, Madalina Ghenea a rupt tacerea. A uimit pe toata lumea cand a dezvaluit adevarul pentru care s-a retras din lumina reflectoarelor. Madalina a spus ca urmeaza sa fie mamica.

A ascuns sarcina din cauze personale, insa recent a hotarat sa le faca publice si pe acestea. A declarat ca a avut o sarcina groaznica, tocmai de aceea nu a dorit sa afle nimeni despre copil. In urma consultatiei la medic, acestia au asigurat-o ca nu va avea copilul, asa incat actrita a preferat sa ascunda pana in ultima clipa faptul ca este insarcinata.

“Eram in cel mai bun moment din viata mea profesionala, prezentasem Sanremo, jucasem primul rol principal intr-un film in engleza, ma mutasem la Los Angeles, lucram non stop, si a aparut ea, minunea mea atat de dorita.

Spun minune pentru ca medicii ma asigurasera ca eu nu voi avea copii. Am avut o sarcina groaznica, dar m-am gandit zilnic ca, dupa toate acele dureri, o voi tine in brate pe ea. Am ascuns sarcina de frica sa nu o pierd, am ascuns-o si de mama…”, a declarat Madalina Ghenea.

Sarcina a fost dusa pana la capat, iar actrita are o fetita de toata frumusetea!

Intr-un final, sarcina a fost dusa pana la capat iar Madalina Ghenea a nascut o fetita sanatoasa si plina de viata. Acum se bucura de viata impreuna cu micuta si a avut curajul sa declare cum a evoluat sarcina si ce greutati a intampinat.

