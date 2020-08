Sunt șase ani de când Cameron Diaz a apărut ultima oară pe marele ecran, în ”Annie”, și toată lumea vrea să știe de ce a renunțat la actorie. Actrița a explicat în sfârșit de ce a luat această hotărâre.

Cameron Diaz (47 de ani) a explicat de ce a renunțat la actorie, într-un interviu pe care l-a acordat pentru Gwyneth Paltrow. ”Am decis că vreau alte lucruri de la viață. Am trecut prin lucruri grele atât de mult timp, lucrând, făcând filme, fără să am timp pentru viața personală. M-am oprit ca să mă focalizez pe viața personală, să stau cu familia mea, cu soțul și prietenii”, a ținut să sublinieze vedeta, potrivit click.ro. Ea a mai spus că acum are, în sfârșit, liniște în suflet, că se poate ocupa de sine însăși. La începutul anului, a venit pe lume primul ei copil, o fetiță, numită Raddix, despre care zice că ”este cel mai bun lucru din câte i s-au întâmplat”.

