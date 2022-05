În zilele noastre fotoliul de masaj a devenit o necesitate din cauza stresului cotidian, multe ore de condus, dar și pentru economia timpului.

Masajul este una dintre cele mai vechi tehnici de relaxare și revitalizare a

organismului. Multitudinea de procedee și modalități de execuție ține de cultură și obiceiurile fiecărui popor. Astăzi e posibil să ai acasă la ține, la un singur buton distanță, toate această colecție de masaje. E dovedit că sesiunile de masaj contribuie la menținerea sănătății mentale, calitatea somnului, elasticitatea pielii, alungă stresul și oboseală.

Cu o experiență de peste 10 ani brandul Komoder livrează către clienții din toată țară între 400 și 700 de fotolii de masaj. Și printre vedete sunt numeroși iubitori de masaj, mai ales că este foarte util și ușor să ai parte de maseurul tău personal acasă.

„În medie, lunar, se vând între 400 și 700 de fotolii de masaj. Acum avem peste 20 de modele disponibile, iar în viitorul apropiat vom lansa câteva modele noi, cu funcții și utilități diferite. Având o gamă de produse atât de variată, suntem pregătiți să mulțumim pe oricine, așa că facem mereu tot posibilul să găsim variantele cele mai bune pentru oricine ne trece pragul, atât fizic cât și virtual”, ne-a declarat Adrian Rus, CEO Komoder.

Pe piață din România există diferite branduri de fotolii de masaj astfel că am fost curioși să aflăm ce aduce în plus distribuitorul Komoder:

„Încercăm să fim cât mai promiți și tocmai de aceea am implementat și

dezvoltat un serviciu de livrare și manipulare. Astăzi, deținem o flotă de peste 15 autoutilitare și livrăm fiecare produs cu grijă, cu responsabilitate oriunde în țară și în Europa. Datorită atenției pe care o acordăm acestui serviciu reușim să satisfacem chiar și cele mai interesante provocări în materie de logistică și să fim acolo unde clientul ne-o cere. Practic, imediat ce comandă este lansată, ne deplasăm la domiciliul beneficiarului și îi livrăm și îi montăm gratuit fotoliul Komoder. Bineînțeles că răspundem prompt clienților și când aceștia au nevoie de reparații, rezolvăm orice problemă de service, extindem garanția gratuit dacă este nevoie, avem orice piesă pe stoc. Echipa noastră este solidă, sudată în timp, acesta fiind unul dintre argumentele competitive ale companiei. Asigurăm și suportul tehnic post-achiziție și acest lucru ne diferențiază fantastic, a mai adăugat antreprenorul Adrian Rus.

Connect-R meditează în fotoliul de masaj

Printre vedetele care apreciază masajul fotoliilor Komoder se numără: Horia Brenciu, Horațiu Mălăele, Mihai Morar, Dan Negru, Spike, Florin Segărceanu, George Buhnici, Dana Săvuică, Cabral, Mihai Morar, Daniel Buzdugan, Emma Ștefan, Flick Domnul Rimă, Romică Țociu, Cătălin Cazacu, Dani Oțil, Vlăduța Lupău și Ovidiu Lipan Țăndărică. Acestea au declarat pe paginile personale de Facebook experiențele cu fotoliile de masaj.

Ovidiu Lipan Țăndărică: ”Este formidabil să ai în casă un maseur la orice ora, în orice moment din zi și din noapte,. Komoder are foarte multe programe. Te relaxează și te îndeamnă spre un somn liniștit. Chiar și prietenii când vin în vizită se așază pe el”

Connect-R: „Folosesc fotoliul Komoder de două ori pe zi, mai ales după ce vin de la alergat. Seară, când vin obosit, mă pun în fotoliu, îmi atașez telefonul la Bluetooth, îi dau drumul la o meditație în 400 de hertzi și cu tot cu masajul este extraordinar. Face parte din rutină mea de zi cu zi”

Vladuță Lupău: “Fiind o persoană care circulă foarte mult cu mașina am nevoie când ajung acasă că cineva să-mi facă masaj, așa că cel mai simplu este să ai fără nicio programare pe cineva acasă. Fotoliul Komoder mi-aduce beneficii de relaxare și medicale pentru că mă simt mult mai relaxată și revigorată. Designul îmi place foarte mult, ocupă puțin spațiu, are multe programe și are comenzi vocale și poți să-ți pui muzică. Pot să dorm mult mai bine după un masaj”.

Trăim vremuri în care viața și tehnologia sunt într-o permanentă schimbare și adaptare la noile situații și contexte.

„Văd Komoder că pe un jucător activ și prezent în cele mai importante momente ale vieții sociale. Activitățile solicitante de peste zi vor putea fi, în continuare, atenuate de ședințe de masaj, o rezolvare imediată și extrem de sănătoasă, iar produsele pe care le vom oferi se vor orienta pe profilul personalizat al fiecărui beneficiar. Vom păstra standardele de calitate și disciplină și vom încerca să cunoaștem mult mai bine așteptările pieței. Sunt sigur, Komoder va rămâne un nume statornic”, încheie Adrian Rus, CEO Komoder România.