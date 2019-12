In zilele noastre rar vei gasi birouri care nu au masini de cafea. Mai multe studii au aratat chiar ca a bea cafea este una dintre cele mai importante activitati ale zilei de munca. In plus, multi dintre cei intervievati au sustinut ca, pur si simplu, nu ar putea trai fara cafea.

Cu toate acestea, a avea o simpla masina de cafea la birou nu este intotdeauna suficient. Exista multe motive pentru care este important ca locurile de munca sa ofere nu doar cafea, ci o cafea de calitate. Acesta este motivul pentru care ar trebui sa iti dotezi biroul cu un aparat cafea in custodie care sa asigure un produs proaspat si savuros.

Cafeaua buna este un beneficiu important si ieftin pentru birou

Este posibil ca o ceasca de cafea gratuita sa nu fie cel mai important beneficiu pe care un angajator il poate oferi, insa va fi foarte apreciat de angajati. Un aparat automat de cafea contribuie la un mediu de lucru pozitiv. Cu siguranta ca numai o masina de cafea nu poate fideliza si pastra angajatii fara a aplica si alte masuri, dar este un prim pas important. Este greu de imaginat un loc de munca placut, cu angajati fericiti, care nu are o cafea buna.

Consumul de cafea stimuleaza productivitatea

Cafeaua nu este o potiune magica, dar cofeina este cel mai utilizat medicament psihoactiv si afecteaza creierul in mai multe moduri, imbunatatind productivitatea.

Cel mai cunoscut efect al cofeinei si cel mai util pentru angajatii dintr-un birou este capacitatea sa de a tine persoana in alerta.

Totodata, cofeina creste nivelul de dopamina si blocheaza receptorii de adenozina. Dopamina este responsabila de simtirea placerii, in timp ce adenozina ne face sa ne simtim obositi si adormiti. In plus, consumul de cafea poate ajuta la calmarea durerii asociate cu munca de birou si care se simte la nivelul gatului, a spatelui, incheieturilor si bratelor.

Beneficiile mai putin cunoscute ale cafelei includ consolidarea memoriei. Acest lucru insemna ca daca dupa ce ai invatat ceva bei imediat o cafea, a doua zi iti vei aminti mai clar informatia.

Pauzele de cafea sunt esentiale pentru un mediu de munca sanatos

Cu toate ca in ultimii ani au fost recunoscute multiple beneficii pentru sanatate ale consumului de cafea, multi ar spune ca cel mai mare beneficiu este cel social. Pauzele de cafea ii ajuta pe lucratori sa faca fata stresului la locul de munca. Posibilitatea de a se aduna in jurul unui aparat de cafea a ajutat angajatii suprasolicitati sa formeze comunitati care fac fata mai bine stresului.

Totodata, consumul de cafea imbunatateste abilitatile de cooperare, iar persoanele care consuma cafea isi pot exprima deschis sentimentele negative si pot gasi mai usor sprijin.

Solutii de cafea durabile pentru birou

Sustenabilitatea este un motiv foarte bun pentru a-ti imbunatati serviciul de cafea la birou cu un aparat performant. Consumul de cafea a fost adesea asociat cu probleme de durabilitate economica, de mediu si sociale. Alegerea cafelei si a producatorilor de cafea nu inseamna doar o cafea mai buna, ci si o contributie adusa la ajutarea mediului si a comertului cu cafea de calitate.