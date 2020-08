Intelegerea factorilor care influenteaza pozitiv sau negativ o companie reprezinta o parte importanta in dezvoltarea strategiilor de business sustenabile pe termen lung. Analiza SWOT este o metoda care poate ajuta la determinarea punctelor forte, dar si a punctelor slabe ale unei companii, chiar si in perioadele de incertitudine si blocaje economice, cum este perioada actuala. Cu cat stii mai multe despre compania ta, cu atat ai mai multe sanse pentru a depasi impasul si a gasi solutii.

Analiza SWOT este esentiala in timpul crizelor economice

In perioadele de criza economica realizarea unei analize SWOT poate parea insignifianta, dar lucrurile nu stau deloc astfel. Aceasta analiza poate ajuta agentii economici sa depaseasca perioada de dezechilibru economic cu mai multa incredere si claritate. Indiferent de situatie, cunoasterea companiei, a pozitiei sale in mediul de afaceri si a problemelor cu care se confrunta este primul pas catre succes.

Ce este analiza SWOT

O analiza SWOT este o metoda care ajuta companiile sa isi evalueze punctele tari, slabiciunile, oportunitatile si amenintarile (in engleza Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Aceasta tehnica poate fi unul dintre cele mai puternice instrumente de supravietuire a unei companii in perioadele de criza.

Analiza SWOT este folosita de companiile din toate industriile pentru a stabili la ce exceleaza si, totodata, unde ar trebui sa aduca imbunatatiri. Totodata, stabileste care sunt punctele tari ale concurentei si care sunt oportunitatile de care se poate profita.

Cu toate acestea, inainte de identificarea potentialelor oportunitati sau pericole este ideal sa se stabilieasca zonele puternice si cele de slabiciune.

Evaluarea punctelor forte si a celor slabe

Punctele forte si cele slabe ale unei companii pot consta in diverse aspecte – de la caracteristicile produsului realizat, calitatea servicilor, pana la strategia de fixare a preturilor sau serviciile pentru clienti, la disponibilitatea consumabilelor a resurselor si chiar la cota de piata. Totodata, acestea ar putea fi reputatia companiei, metodele de livrare sau managementul afacerii.

Identificarea oportunitatilor si a amenintarilor

Oportunitatile sau amenintarile potentiale pot fi interne sau externe. Oportunitatile ar putea consta in tehnologii inovatoare sau in forta de munca talentata si bine pregatita, in vreme ce amenintarile sau riscurile pot consta in concurenta stransa sau in conditiile de mediu nefavorabili pentru realizarea sau livrarea produselor sau a serviciilor. Din cauza climatului de afaceri si a factorilor de mediu mereu in schimbare, o companie ar trebui sa efectueze anual o analiza SWOT.

De ce este esentiala analiza SWOT in timpul unei crize

In cazul in care o companie vrea sa dezvolte un avantaj durabil, ar trebui sa stie in primul rand care sunt punctele forte, punctele slabe, oportunitatile si amenintarile. Fara o analiza SWOT, compania nu dispune de informatiile necesare si ar putea pierde resurse si timp pretios in activitati care nu merg in directia favorabila.

Realizarea unei analize SWOT este extrem de importanta in perioadele de criza, blocaje sau incertitudini, cum este perioada actuala. De la debutul pandemiei, multe companii si industrii au fost nevoite sa isi revizuiasca analiza SWOT. Acest lucru a fost dictat de factori interni si externi care nu se putea controla. Astfel, ca urmare a impactului avut de COVID-19, multe industrii (turism, calatorii, divertisment, restaurant, etc) au fost obligate sa gaseasca modalitati de a aborda noi riscuri si, totodata, de a reevalua noi oportunitati.

Analiza cSWOT – sau analiza de criza

Analiza SWOT necesita timp si poate fi dificil de realizat in perioadele de criza, cum ar fi o pandemie globala. Barry Pruitt, consultant la Rhythm System (o platforma care ajuta echipa sa ramana concentrata si aliniata cu planul stabilit), a declarat pe blogul companiei ca utilizarea unui instrument de gestionare a crizelor, precum Crisis SWOT (cSWOT) este esentiala pentru a putea lua decizii eficiente si a face fata provocarilor in timpul perioadei de incertitudine. Totodata, el a mentionat ca este important sa se foloseasca abordarea cSWOT pentru patru categorii distincte – clienti, angajati, venituri si actiuni.

Efectuarea unei analize cSWOT cel putin o data pe saptamana in aceasta perioada, poate ajuta companiile sa treaca prin criza si, totodata, dupa blocaj, sa fie mai puternice si mai eficiente.