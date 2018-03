Are 28 de ani, iar din 2016 este prezent în difuzoare, pe posturile de radio şi în playlist-urile noastre cu piese precum “Versus”, “August”, „Friend Zone”, „Weekend” (feat Delia) etc. Pe Denis Roabeş, artistul de la “The Motans”, succesul nu l-a schimbat deloc, doar l-a ajutat să ajungă mai repede în inimile fanilor. Despre primul album din carieră, lansat săptămâna trecută, despre anii petrecuţi la Moscova, pasiuni, secrete de la filmări şi planuri a vorbit Denis într-un interviu exclusiv pentru Click!.

Click!: Primăvara a început bine pentru tine… Album nou, primul de altfel, piesă nouă. Care e feedback-ul?

Denis Roabeș: Vă mărturisesc că nu m-am așteptat să fie atât de bine la lansarea albumului sau că albumul în sine o să iasă, la final, sub forma în care este acum. S-a lucrat foarte mult la acest proiect, aproximativ un an de zile, apoi pregătirea lansării lui ne-a luat 3 luni, iar cele două piese noi incluse pe album au fost lucrate din decembrie. A fost o muncă intensă. Dar feedback-ul a fost unul pe măsură. Eu cred că acolo unde depui efort și muncă vin și rezultate. Toți fanii s-au bucurat, am văzut asta pe chipurile lor. Și e important pentru noi, pentru că în general când lansezi o piesă nouă poți vedea reacții pe YouTube, de exemplu, dar atunci când ești în fața oamenilor iei altfel pulsul celor care îți ascultă muzica. Piesele vorbesc de la sine, ”Drama Queen”, care închide albumul și ”Jackpot”, începutul unui nou capitol, dar era important să-i am pe oameni aproape, să-i văd.