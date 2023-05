După 10 ani de căsnicie, Oana Ioniță (41 ani) divorțează de tenorul Florin Budnaru, potrivit click.ro.

Contactată de Click!, Oana Ioniță a declarat faptul că drumul ei și al soțului său s-a separat și că procesul de divorț se desfășoară acum la tribunal.

„Nu am finalizat divorțul! În urmă cu câteva luni am depus actele. Sper să ajungem la o înțelegere amiabilă pentru binele copiilor. Noi locuim împreună cu copiii, fiecare are proiectele lui, eu cu școala de balet, el cu teatrul și momentan, până o să se stabilească domiciliul copiiilor, custodia și cum facem cu casa, locuim împreună”, precizat Oana Ioniță.

Întrebată dacă au existat motive întemeiate de divorț, după 10 ani de căsnicie, Oana Ioniță a povestit că nu au existat discuții sau scandaluri, ci pur și simplu, amândoi soții, au acum alte perspective asupra vieții.

