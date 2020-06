Stiai ca minimum o portie de fructe si legume pe zi fac adevarate minuni pentru organism? Probabil ca da. Insa, faptul ca fructele si legumele cat mai colorate sunt antioxiadantii de care are nevoie zilnic organismul uman, pentru a lupta cu bolile si poluarea, poate nu stiai sau poate nu consumai pana acum. Alimentatia echilibrata si bogata in fructe si legume intens colorate, mai ales pe timpul verii, reprezinta cheia sanatatii corpului nostru. Consumate inca din copilarie, va deveni o obisnuinta pentru fiecare, iar corpul nostru se va dezvolta sanatos si armonios.

Fructele si legumele colorate ne arata de fiecare data ca putera naturii este cu adevarat un miracol pentru organismul uman, oferindu-i toti nutrientii de care are nevoie, in asa fel incat sa beneficiem de un echilibru perfect.

Puterea antioxidanta, antiinflamatoare, dar si actiunea acestor alimente minune nu este contestata de nimeni. Cu cat aceste alimente sunt mai variate si mai proaspete, cu atat organismul nostru va beneficia de toate proprietatile lor.

Iata de ce e bine sa consumam fructe si legume colorate:

Fructele si legumele rosii reduc riscul de cancer si bolile inimii

Culoarea rosie din fructe si legume are trei componente antioxidante: licopen, elagic si gurtcetina. Rolul acestor componente este de a reduce riscul de cancer, nivelul de colesterol si de a pastra glicemia la limite normale. In plus, reduc tendinta de coagulare a sangelui. Pentru a beneficia din plin de acesti nutrienti, fructele si legumele trebuie sa contina atat pulpa, cat si coaja. Cosuma din plin rosii, cirese, zmeura, capsuni, mere rosii, ardei gras rosu, ceapa rosie, rodii, sfecla rosie, mai ales in plin sezon si bucura-te de sanatate.

Fructele si legumele galbene, ideale pentru piele si vedere

Vitamina C, A, potasiu, bioflavonoide, betacaroten, sunt doar cateva dintre componentele continute de aceste alimente. Vitamina A are rol esential in refacerea pielii si productiei de colagen, asigura protectia impotriva arsurilor solare, ajuta digestia si imbunatateste vederea. Continutul bogat de vitamina C, potasiu si flavonoide mentin oasele sanatoase, previn aparitia cancerului si imbatranirea celulara. Caise, portocale, lamai, mere galbene, pepene galben, morcovi, ardei, porumb, mango sunt doar cateva fructe si legume galbene ce nu trebuie sa lipseasca din alimentatia zilnica.

De asemenea, fructele si legumele de culoare portocalie, bogate in antioxidanti, previn cancerul si stimuleaza productia de colagen.

Alimentele verzi imbunatatesc sistemul imunitar

Indiferent ca vorbim de fructe sau legume verzi, toate trebuie incluse zilnic in alimentatie. Sunt alimentele cele mai bogate in nutrienti, clorofila, fier, fibre, calciu si vitamina C si au rol energizant pentru organism. Imbunatatesc sistemul imunitar, previn anemia si aparitia cancerului. O salata verde cu rosii, ridichi si ceapa, consumata zilnic, face minuni pentru organism. Kiwi, pere, avocado, rucola, sparanghel, varza, mere verzi, broccoli, dovlecel sunt doar cateva dintre cele mai benefice fructe si legume verzi.

Fructele si legumele albe imbunatatesc sistemul imunitar

Albul din fructe si legume ajuta la mentinerea sistemului cardiovascular, reglarea tensiunii sau mentinerea colesterolului in limite normale. Continutul bogat in fibre, proteine, acid folic, substante minerale si vitamine al acestor alimente scad riscul de accident vascular cerebral cu 50%, potrivit expertilor. Astfel, nu exclude din alimentatie conopida, ciuperci, gulie, usturoi, ceapa, telina, banana.

Fructele si legumele violet-albastru previn imbatranirea celulelor

Cu un continut puternic de antioxidanti, precum resveratrol, fructele si legumele purpurii au proprietati anti-imbatranire si pastreaza elesticitatea vaselor sanguine. In plus, previn cancerul si bolile de Alzheimer, stimuleaza vederea, reduc riscul de obezitate, boli cardiovasculare si diabetul. Pentru a beneficia de sanatate si longevitate nu ezita sa cosumi alimente-minune, precum: afine, mure, smochine, varza violet, prune uscate, seminte de in, nuci, fasole neagra.

Consuma fructe si legume intens colorate si bucura-te de beneficiile unei alimentatii sanatoase, in culorile curcubeului.