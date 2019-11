Conform statisticilor cu privire la rata somajului, dar si conform declaratiilor specialistilor HR din diverse firme si institutii din Romania, in 2019, tara noastra a traversat probabil cea mai mare criza HR din istorie.

Lipsesc cu desavarsire oamenii specializati si calificati pentru anumite locuri de munca, in aproape toate domeniile de activitate din Romania. De ce se intampla acest lucru si care sunt posibilitatile de rezolvare ale unei astfel de perioade precare pentru mediul de lucru din Romania?

De ce e Romania in criza de angajati?

Aceasta intrebare poate avea diverse raspunsuri, in functie de tabara in care adresezi intrebarea. Desigur, daca vei intreba angajatii de ce Romania duce lipsa de specialisti, raspunsul va fi intotdeauna acelasi: nu exista salarii pe masura cererilor. Iar daca ne raportam la salariile din Vest, metoda care se practica foarte des, vom observa ca intr-adevar nivelul de salarizare nu este nici pe departe acelasi.

Insa, apare in discutie o alta problematica: cea a productivitatii. Iar de aici trecem in tabara cealalta. Daca vei intreba astfel un antreprenor sau un angajator de ce e Romania in criza de angajati, acesta va raspunde ca nu exista oameni specializati, nu exista oameni care sa produca la nivelul la care se cere, chiar daca ar fi platiti pe masura.

Desigur, exista si problema depopularizarii masive a tarii. Oamenii care sunt cu adevarat specializati, prefera sa migreze in Marea Britanie, Franta, Germania sau chiar in Statele Unite ale Americii, deoarece salariile sunt mult mai mari acolo. Iar aici nu au cum sa primeasca asemenea salarii, deoarece nici nivelul de preturi al serviciilor nu se compara si nici nivelul productivitatii nu este la fel. Nici macar nivelul competitivitatii din piata nu este acelasi. Iar toate acestea se reflecta in salarii mai mici.

Care sunt solutiile si cum reusesc totusi firmele sa faca rost de angajati?

Cu toate acestea, firmele care sunt cu adevarat axate pe dezvoltare si sunt capabile sa gestioneze un flux operational in mod profesionist, pot gasi solutii. Aceste firme apeleaza la servicii de consultanta in HR, la specialistii in recrutare, pentru a gasi oamenii potriviti pentru ocuparea locurilor disponibile.

Un astfel de program de consultanta in HR este si cel propus de compania All to Know – o companie de training si consultanta cu traditie in domeniu. In ceea ce priveste partea de Human Resources, echipa All to Know ofera sprijin in formarea si „elaborarea principalelor procese si politici de HR care sa asigure fundamentul cel mai potrivit pentru punerea in practica a strategiei organizationale”.

Cu ajutorul a astfel de programe intreprinse de specialisti, firmele reusesc sa recruteze, sa formeze si sa evalueze angajatii sau potentialii angajati pentru a ocupa locurile disponibile in forma.

De asemenea, ce alte solutii mai sunt propuse de catre antreprenori pentru a gasi angajati?

Odata ce ai gasit un om cheie pentru o anumita pozitie, ideal este sa-l pastrezi. Iar acest lucru se face prin retinere si loializare. Iar prin intermediul unui astfel de serviciu de consultanta, antreprenorii beneficiaza si de strategii de loializare si de construire a unei culturi organizationale puternice.

Cu cat un angajat este mai bine adaptat si mai integrat in echipa, cu atat el se va simti parte din acea companie, fiind un pion extrem de important si in procesul de employer branding. Motivatia salariatilor nu tine intotdeauna numai de suma incasata.

Specialistii considera ca bonusarea angajatilor si integrarea unor bonusuri de tip: abonamente de servicii, teambuilding-uri, tichete de vacanta, toate acestea sunt mult mai eficiente alaturate salariului fix, decat bonusurile in bani acordate direct.

Astfel, cu ajutorul unor profesionisti precum echipa All to Know, antreprenorii pot miza in continuare pe dezvoltare si pe eficientizarea afacerii lor. Pentru mai multe detalii despre companie, despre produsele si serviciile disponibile intrati pe site-ul all-to-know.ro.