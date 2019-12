Inca din urma cu peste 60 de ani, daca ai fi solicitat cuiva sa schiteze conturul unui Porsche, ar fi putut sa o faca fara nicio problema. Porsche s-a intiparit atat de bine in piata incat e greu sa cunosti pe cineva care nu stie cum arata celebrul Cayman S sau clasicul 911 – masina sport.

Dar, in timp ce inca mai exista pe piata destule modele 911 si cateva Carrera sau Cayman, acea masina sport cu motoare pe spate si bot lung nu mai reprezinta principala sustinere a companiei.

Desigur, asta nu inseamna ca modelele consacrate vor ajunge la dezmembrari auto. Insa compania isi redirectioneaza de ani buni principala sursa de venit catre un nou tip de masini, care, de altfel, si produce la momentul actual profiturile mari in grup. Este vorba despre SUV-uri.

Porsche Macan este doar un exemplu dintre acestea. Acest SUV compact si iubitor de drumuri lungi si-a gasit, de la ultima lansare, circa 22.159 de cumparatori doar in New York.

Aceasta cifra inseamna mai mult decat toate masinile sport ale companiei si modelele sedan Panamera combinate. Macanul reconstruit din 2019 si SUV-ul Cayenne, mai mare, vor desemna din nou un an in care categoria de SUV-uri aduce cele mai mare profituri in grupul auto. Ceea ce va fi cu siguranta cel de-al zecelea an consecutiv al vanzarilor record Porsche in America.

De ce este Porsche atat de cautat de cumparatori si atat de profitabil pentru companie?

In primul rand, Macan porneste de la o oferta tentanta de 52.250 de dolari, cu un motor modest, turbo cu patru cilindri cu 248 de cai putere. Macan S I atrage si mai mult, inhamand inca 100 de cai putere in cursa, cu un total de 348, conectati la un V-6 twin-turbo, 3.0 litri V-6.

Aceasta varianta costa 59.850 USD pentru inceput. Iar faptul ca acest motor provine de la un model bazat pe Audi subliniaza in continuare pozitia Porsche – un brand fiabil, axat pe siguranta, lux si confort, un brand protejat de masivul imperiu Volkswagen Group care include si Lamborghini, Bentley si Bugatti.

In plus, performantele Macanului sunt impecabile: de la 0 pana la 60 km / h in 4,7 secunde, cu o viteza maxima de 250km/h si schimbari de viteza perfecte prin intermediul cutiei cu 7 viteze Porsche si transmisie PDK cu dublu ambreiaj.

Un interior optional, din piele rosu-negru; Jante de 20 inch, lucioase si un volan GT cu piele grizonata, Alcantara, acesta fiind preluat direct din 911. Toate acestea ajuta la reamintirea stilului sport, iar acest lucru da americanilor iubitori de SUV-uri o senzatie unica.