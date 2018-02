“Hibernarea” si lipsa activitatilor in aer liber, pe timpul iernii, ne priveaza de absorbtia naturala de vitamina D. Astfel, carentele mari de vitamina D din organism pot lasa urme vizibile asupra organismului nostru. Suplimentele de vitamina D, pe timpul sezonului rece, ajuta organismul, insa expunerea la soare are multiple alte beneficii asupra organismului uman si nu numai. Un motiv in plus sa ne bucuram din plin de rarele momente cand apare soarele pe cer in sezonul rece.

O echipa de cercetatori ai Universitatii Alberta din Canada au facut multiple studii pe aceasta tema si au ajuns la concluzia ca, pe langa carenta de vitamina D din organism, lipsa soarelui in viata noastra are multiple alte efecte negative.

In ceea ce priveste acumularea de grasime pe timpul iernii, cercetatorii Universitatii Alberta cred ca in aceasta perioada celulele inmagazineaza mai multe grasimi iarna, pentru a proteja organismul.

Celulele grase sunt mai sensibile la lumina soarelui

Celulele adipoase care se afla sub piele noastra scad pe masura ce ne expunem mai mult la lumina soarelui. De aici si explicatia ca odata ce natura prinde viata si oamenii au mai multa energie, petrec mai mult timp in aer liber si ard totdata mai usor grasimile acumulate pe timpul iernii.

In plus, soarele este si o sursa imensa de energie pentru intreaga Planeta, daca stim cum sa avem grija de ea.

“Cand lumina soarelui patrunde in piele si ajunge la celulele adipoase, lipidele se topesc si sunt eliminate din celula. Astfel expunerea la lumina naturala a soarelui reduce procesul de stocare a grasimilor in organism”a spus Peter Light, principalul autor al studiului, profesor de farmacologie si director al Institutului de Diabet din cadrul Universitatii Alberta.

Studiul incearca totodata sa descopere mai ales de ce expunerea insuficienta la lumina soarelui timp de opt luni de iarna, pentru locuitorii climatului nordic contribuie la acumularea grasimilor in organism si implicit a cresterii in greutate, pe timp de iarna.

Cecetatorii spun totodata ca urmarirea expunerii la soare cu scopul de a pierde in greutate nu este un mod sigur si recomandat de a pierde in greutate. Mai ales ca nu se stie intensitatea si durata de lumina necesara pentru ca aceasta cale sa fie una sigura.

Insa, Peter Light a adaugat ca descoperirea ar putea deschide noi cai de explorare stiintifica in viitor care sa conduca la dezvoltarea unor tratamente specializate ce utilizeaza lumina soarelui pentru tratarea obezitatii si a altor probleme de sanatate, precum diabetul zaharat.

“Poate ca acest mecanism contribuie si la stabilirea numarului de celule adipoase pe care le producem in copilarie.” In plus, exista o multime de studii care arata ca generatia actuala de copii va fi mai supraponderala decat cea a parintilor lor iar acest lucru apare pe fondul expunerii reduse la soare”, a mai spus autorul studiului.

Limitarea expunerii la razele solare poate conduce la nenumarate tulburari fizice

Celulele adipoase pe care le depozitam sub pielea noastra pot fi ca un ceas biologic. “Se presupune ca lumina care regleaza ritmul nostru circadian poate avea acelasi impact la nivelul celulelor adipoase”.

Astfel, cercetatorii interzic privitul la televizor, la lumina albastra emisa de astfel de surse, inainte de culcare, deoarece emit aceeasi lumina ca si razele solare, care ne semnaleaza ca e timpul sa ne trezim.

Expunerea la lumina soarelui, ce influenteaza programul nostru de somn poate actiona intr-o maniera senzoriala, stabilind cantitatea de grasime pe care oamenii o ard in functie de sezon, a mai adaugat cercetatorul.

Asadar, un lucru este cert. Cu cat petreci mai mult timp in aer liber, la razele soarelui cu atat organismul este mai sanatos si mai rezistent la tulburarile sezoniere, potrivit www.elegance-clinic.ro/servicii/dermapen-26.