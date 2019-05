Iulia Vântur, fosta gazdă a unor emisiuni precum „Ferma Vedetelor” sau „Dansez pentru tine”, a ajuns în România după ce s-a mutat de ani buni în India. Acolo a devenit una dintre vedetele lor, căci cântă, dansează şi joacă în filme de la Bollywood. Iulia Vântur (38 de ani) a surprins cu apariţia la petrecerea Viva, unde se vedeau pe sub rochie o mulţime de tatuaje care vor dispărea la un moment dat. Click! a stat de vorbă cu Iulia despre proiectele ei din India, dar şi noutăţi din filmul pe care îl face în acest moment şi la care mai are de lucru.

Click!: Ce surpriză, Iulia! Nu ştiam că eşti în România! Văd că ai nişte tautuaje…

Iulia Vântur: Am avut o şedinţă foto cu o schimbare radicală de look. Adrian Perjovsky m-a ajutat cu o schimbare de look, am avut părul brunet, tuns scurt şi tatuaje care vor dispărea. Am mai şters câteva care nu se potriveau cu rochia.

Click!: Până acum nu ai jucat în niciun film cu Salman Khan…

Iulia Vântur: Momentan, nu… Îmi doresc să îmi creez propria identitate acolo şi să fiu independentă.

