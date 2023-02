Conform Legii nr. 85/2014 din România, insolvența este un proces prin care o societate nu dispune de mijloacele bănești pentru a plăti datoriile certe, lichide şi exigibile către creditori. Această situație poate fi remediată prin implicarea tuturor creditorilor în proces și parcurgerea procedurilor legale. Există, astfel, posibilitatea ca societatea să treacă prin procesul de reorganizare judiciară în România și să beneficieze de o soluție pentru recuperarea datoriilor în România. Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în insolvență, reorganizare judiciară și drept comercial în România, care vă poate îndruma și asista în procedura insolvenței în România, respectiv în procedura de reorganizare judiciară în România, pentru a beneficia de redresare financiară în ceea ce privește plata datoriilor certe, lichide şi exigibile către creditori.

Avocații care activează în cadrul Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații au o experiență vastă în domeniul dreptului comercial în România și în procedura insolvenței în România. Astfel, un avocat specializat în insolvență, reorganizare judiciară și drept comercial în România poate oferi asistență și reprezentare juridică unei societăți aflate în dificultate care nu dispune de mijloacele bănești necesare pentru a plăti datoriile certe, lichide şi exigibile.

Un motiv pentru apelarea la serviciile unui avocat în ceea ce privește procedura insolvenței în România îl constituie posibilitatea prevenirii procedurii insolvenței în România. Avocatul vă poate asista și reprezenta în procedura prevenirii insolvenței în România, respectiv în procedurile de mandat ad-hoc și concordatul preventiv. Avocatul specializat în insolvență și reorganizare judiciară vă poate asista în negocieri în vederea ajungerii la o înțelegere între societatea debitoare și creditorii săi, vă poate asista la întocmirea planului de reorganizare a societății sau poate propune un plan de reducere a cheltuielilor.

Un alt motiv important pentru apelarea la serviciile unui avocat în ceea ce privește procedura insolvenței în România este reprezentat de îndeplinirea obiectivelor și intereselor societății aflate în dificultate. Avocatul specializat în insolvență și reorganizare judiciară va urmări redresarea financiară a societății, reluarea activității comerciale și achitarea tuturor datoriilor către creditori, cu scopul ca societatea debitoare să își poată continua activitatea comercială. Astfel, avocatul specializat în insolvență, reorganizare judiciară și drept comercial în România se va asigura că veți dispune de toate drepturile prevăzute de lege în cadrul procedurii insolvenței în România.

De asemenea, avocatul specializat în insolvență, reorganizare judiciară și drept comercial în România vă poate asista cu redactarea de contestații împotriva tabelului preliminar sau definitiv de creanțe, împotriva activităților administratorului judiciar, a hotărârilor adunării creditorilor sau a oricăror măsuri care ar putea prejudicia societatea aflată în insolvență în România.

În concluzie, Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații are o reputație deosebită în domeniul dreptului comercial în România, asistând numeroase societăți în procedura insolvenței în România și în procedura reorganizării judiciare în România, având un impact semnificativ asupra societăților în insolvență prin îndrumarea și asistența acestora în procedura insolvenței în România. Asistența și reprezentarea poate consta în îndeplinirea obiectivelor societății, luare tuturor măsurilor necesare pentru a se asigura că societatea dispune de toate drepturile recunoscute de Legea nr. 84/2014, prevenirea insolvenței, propunerea planurilor de reducere a cheltuielilor, asistența la întocmirea planului de reorganizare a societății, contestarea tabelului preliminar sau definitiv de creanțe, contestarea activităților administratorului judiciar, contestarea hotărârilor adunării creditorilor și în îndeplinirea oricăror altor demersuri necesare pentru îndeplinirea obiectivelor societății.

********

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.