Mintea, ca si corpul, are nevoie de exercitiu constant pentru a se mentine in forma indiferent de varsta. Insa atunci cand vine vorba de copii sahul este un sport care poate sa fie de mare ajutor in dezvoltare lor din mai multe puncte de vedere. Ca parinte, multi se gandesc la viitorul copilului, cum il pot ajuta sa se dezvolte si sa evolueze intr-un mod corect. Cel mai important lucru din misiunea de parinte este acela sa incerci sa afli ce este cel mai bine pentru copii tau.

Poti vedea mai jos care sunt cele mai importante beneficii pe care le poate oferi jocul de sah copilului tau si astfel sa poti lua in considerare un curs de sah pentru copii.

1.Sahul ajuta la un IQ mai ridicat

In general, oamenii destepti joaca sah, iar acest joc cu siguranta, poate ridica IQ-ul copilului tau. Un studiu a aratat ca 4000 de studenti atat baieti cat si fete, au obtinut scoruri IQ ridicate dupa 4 luni de joc de sah. Asta pentru ca miscarea pieselor de sah nu este o activitate obisnuita, ci este rezultatul cresterii inteligentei.

2. Creste abilitatile de rezolvare a problemelor

In lumea aceasta care se dezvolta rapid, in fiecare zi ne confruntam cu numeroase probleme si obstacole in fiecare pas al vietii noastre. Unele dintre probleme sunt rezolvate, iar altele dintre ele din pacate nu si asta din cauza lipsei abilitatilor de rezolvaresi de gestionare a problemelor in general.

3. Sahul imbunatateste abilitatile spatiale

Aceasta abilitate este importanta in jocul de sah, pentru ca jucatorii calculeaza variatiile de miscari vizualizand modificarile si analizandu-le pe larg. Cercetarile recente despre „predominanta barbatilor in sah” au aratat ca abilitatile spatiale ale barbatului sunt mai dezvoltate decat cele din femeie, adica barbatii sunt buni la vizualizarea obiectelor in spatiu, la imaginea unei pozitii si la manipularea mentala a imaginilor

4. Imbunatateste memoria

Este cert ca jocul de sah imbunatateste memoria si este cu siguranta adevarat deoarece in timp ce joci sah trebuie sa-ti amintesti miscarea adversarilor si sa le anticipezi. Acest lucru poate ajuta un copil sa isi antreneze memoria si sa si-o dezvolte.

5. Stimuleaza ambele parti ale creierului

Un studiu german a aratat ca, atunci cand jucatorii de sah au primit o alta pozitie a sahului si forme geometrice de identificat, cercetatorii se asteptau sa gaseasca creierul stang al jucatorilor fiind mai activ, dar lucrul surprinzator s-a intamplat cand au vazut ca emisfera dreapta a creierului era la fel de activa ca si cea stanga. In consecinta, in timpul jocului de sah se folosesc ambele parti ale creierului.

6. Creste creativitatea

Probabil, unul dintre cele mai importante organe din corpul nostru este creierul, aproximativ 3 kilograme cu 100 de miliarde de neuroni si 100 de trilioane de conexiuni. Dupa cum stii, ambele emisfere ale creierului sunt mult similare, dar exista o diferenta mare in modul in care functioneaza si proceseaza informatiile. Partea noastra stanga este responsabila de gandirea analitica si metodica, in timp ce partea dreapta este responsabila de gandirea creativa sau artistica.

A fost realizat un studiu in randul elevilor din clasele 7 – 9 care fac diferite activitati printre care folosirea calculatoarelor, dar si jocul de sah. Acestia au fost impartiti in doua grupuri, dar grupul de sah dupa 32 de saptamani a obtinut un nivel mai mare in activitatile de creativitate, originalitatea fiind cea mai mare zona de castig.

7. Imbunatateste concentratia

In timp ce joaca sah, concentrarea este una dintre cele mai cerute pentru acest joc. Este imposibil sa joci sah si sa te gandesti la ceva diferit. In timpul jocului, trebuie sa fii atent la ce piesa a mutat adversarul, acordand atentie fiecarui detaliu si piesa. In consecinta, jocul de sah va ajuta la dezvoltarea concentrarii copilului si nu numai in sah, ci si in situatii diferite de viata.

8. Imbunatateste abilitatile de matematica si lectura

Nevoia de a se concentra pe rezolvarea problemelor si procesul de gandire prin variabile de miscare sunt trasaturi importante care ajuta la imbunatatirea abilitatilor matematice ale copiilor. In plus, studiile au aratat ca, deoarece sahul solicita copiilor sa foloseasca procese cognitive, cum ar fi decodarea, analiza, gandirea si intelegerea (toate abilitatile necesare pentru citire), copiii care joaca sah isi imbunatatesc mult abilitatile de citire fata de copiii care nu se joaca.