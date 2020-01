De ce se bea apă caldă pe stomacul gol, de ce se bea apă cu lămâie dimineața, de ce se pune ban de argint în paharul cu apă? Întrebări care au toate aceleași răspunsuri: pentru accelerarea metabolismului, pentru stimularea digestiei, pentru prevenirea infecțiilor. De astfel de ritualuri nu se dezic vedete precum Loredana Groza, Romanița Iovan și Anastasia Lazariuc, care arată senzațional la vârsta mijlocie, notează click.ro.

Anastasia Lazariuc (66 ani) a arătat bine dintotdeauna. Cochetă și feminină, interpreta își păstrează și acum silueta din tinerețe. “Nu am fumat, nu am băut, nu am fost un om de noapte. De aceea, nici nu am cântat prin baruri. Sunt matinală. Cum mă trezesc, fac puţină mişcare şi beau un pahar de apă pe stomacul gol, pentru că aşa cum ne spălăm pe faţă, trebuie să ne spălăm şi pe interior. Apa trebuie să fie caldă, în nici un caz rece sau fierbinte. Uneori, o beau cu lămâie”, a dezvăluit cântăreaţa, conform sursei citate. După aceea, Anastasia îşi prepară un suc din fructe şi legume.

