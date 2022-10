Imaginea unui caine care se scarpina sau se linge in mod insistent poate fi foarte iritanta, insa nu este cazul sa certi cainele pentru acest lucru – este foarte probabil sa sufere de o afectiune a pielii. Cauzele acestora variaza si poate fi vorba despre paraziti, alergii sau boli grave si s-ar putea sa necesite o vizita de urgenta la medicul veterinar.

Afla care sunt cele mai frecvente afectiuni ale pielii cainelui tau pentru a stii ce ai de facut daca observi ca se scarpina si se linge in mod exagerat. De asemenea, intra pe Blanitza.ro pentru a citi si alte lucruri interesante despre animalele de companie si a le putea oferi ingrijirile necesare.

Dermatita alergica

Cainii sufera deseori de alergii la produsele de ingrijire, alimente sau factori din mediu precum polenul, capuse sau muscaturi de insecte. Un caine care sufera de o alergie se scarpina fara incetare si, daca ii vei studia pielea, este posibil sa descoperi o eruptie urata. Pentru a se vindeca si calma, va trebui sa ii asiguri un tratament cu corticosteroizii sau alte medicamente, dar si sa identifici cauza pentru a evita expunerea pe viitor la factorul alergenic.

Infectii fungice

Cainele tau se scarpina in urechi si isi linge si curata insistent degetele de la labute? Mergeti la veterinar pentru a verifica daca nu cumva este vorba despre o infectie fungica. Simptomele includ piele iritata si decolorata si mancarime, de obicei in zona urechilor sau a labutelor unde ciuperca gaseste conditiile optime pentru a se dezvolta. Infectia este usor de diagnosticat si necesita un unguent topic, medicamente, spray-uri si bai cu anumite substante.

Foliculita bacteriana

Este o infectie a pielii care provoaca pe piele leziuni, umflaturi si cruste. Se observa usor la cainii cu parul scurt, iar la cei cu parul lung se adauga aspectul de blana fara stralucire si caderea parului cu zone de piele solzoasa. Foliculita se manifesta deseori in combinatie cu alte probleme ale pielii cum ar fi raia, alergiile sau ranile. Tratamentul poate consta in antibiotice cu adninistrare pe cale orala, unguente si sampoane antibacteriene.

Seboreea

Este o afectiune care face ca pielea cainelui sa devina grasa si sa aiba matreata sau solzi. Sunt situatii in care seboreea este genetica, debuteaza la cainii tineri si tine toata viata. Insa, in majoritatea cazurilor, seboreea poate fi insotita de descuamare si apare ca o complicatie la o alta problema medicala cum ar fi o alergie sau o anomalie hormonala. In aceste situatie, este vital sa se trateze cauza pentru a preveni aparitia simptomelor, iar acest lucru se poate face cu sampoane medicamentoase.

Pecinginea

Pecinginea este cauzata de o ciuperca si poate apare pe cap, labute, urechi sau picioarele anterioare ale cainelui. Simptomele sunt inflamatia, pete solzoase si caderea parului. Cateii mici sunt foarte sensibili la aceasta afectiune a pielii care este contagioasa si se transmite rapid in canise. Pentru vindecare este necesar un tratament antifungic.

Cu toate ca majoritatea problemelor de piele nu sunt urgente, este important sa mergi cat mai repede la veterinar pentru un diagnostic precis si tratament adecvat. Prin urmare, daca ti se pare ca prietenul tau patruped se linge si sa scarpina mai des decat de obicei, fii pregatit sa il duci la veterinar.