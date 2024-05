Mara Bănică (48 de ani) este mama a doi copii, un băiat și o fetiță, și este profund implicată în creșterea și educația lor. De-a lungul timpului, vedeta a beneficiat de ajutorul mai multor bone pentru a avea grijă de fiica ei, care are doar 2 ani, însă, a decis recent să facă o schimbare, potrivit click.ro. După ce a urmărit-o pe camerele de supraveghere din casă, jurnalista și-a concediat bona! Cum a surprins-o pe femeia care îi îngrijea copiii?

„Fetiței îi cresc două măsele, este cam mârâită. Este la creșă, am renunțat la bone, după ce am cunoscut vreo 7, 8 bone. Mi-a ajuns! Este greu de găsit un om cu care să te mulezi, să funcționezi. Eu am vrut româncă, iar 80% dintre ele au tratat pur și simplu ca pe un job, fără iubire. Eu am camere de supraveghere în toată casa și mi-am dat seama că nu există sentimente din partea lor, ci doar muncă. Am renunțat pentru că mi-am dat seama că așa cum te iubește familia, nu te iubește nimeni”, a declarat Mara Bănică, pentru playtech.ro.

