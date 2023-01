Tot mai mulți se plâng de lipsa de pregătirea a noilor generații, însă foarte puțin se adaptează nevoilor lor

„Tinerii de azi au nevoie de activități practice și vor teoria doar ca suport.”

+1200 tineri și profesori din toată țara au beneficiat de programul ce a inovat educația

72% dintre tinerii de azi regretă că încep să lucreze în piața muncii, conform unui studiu realizat de Muse în 2022. Tinerii din generațiile Mileanials și Z se confruntă cu probleme de stres la locul de muncă și probleme în a relaționa cu colegii, conform studiilor realizate atât în România, cât și la nivel european (Asociația Politeia, Eurostat sau LinkedIn).

„De ce sunt tinerii nepregătiți pentru piața muncii? Pentru că nu au fix aceste competențe dezvoltate: nu știu cine sunt, ce direcții pot avea, cum să se angajeze, care sunt limitele lor, cum să comunice cu alți oameni, cum să lucreze eficient cu alții. Aleargă după diferite poziții, aleargă să dovedească, aleargă să își găsească un loc. Apare inevitabil stresul pentru că lipsesc o serie de competențe de bază”, declară Mădălina Hodorog, fondatorul celui mai complex program de orientare în carieră FUTURE unde lucrează cu peste +9000 de tineri și profesori din toată țara.

Ce e de făcut?

1. Să conștientizăm că aceste competențe lipsesc și că cineva trebuie să le dezvolte. „Tendința e să le ignori. Da, știi că lipsesc, însă marea majoritate a oamenilor preferă să le ignore. De ce? Pentru că nu știu concret CUM să le dezvolte.”, continuă Mădălina care lucrează de 10 ani în sistemul educațional și construiește programe de #EducatieAltfel. 2. Profesorii, angajatorii, sistemul educației să predea diferit. „Pentru a face acest lucru este nevoie de metode noi de predare, o altă mentalitate cu care să predai efectiv materia sau ceea ce ai de transmis. Tinerii de azi au nevoie de activități practice și vor teoria doar ca suport. Există multiple metode diferite de predare, pe lângă metoda clasică. Există metode din educația prin experiență, din Pedagogia Sistemică, din sistemul Montessori, sistemul finlandez. Repet, există metode ce pot fi adaptate și integrate atunci când predai orice.” 3. Tinerii – profesorii – angajatorii să lucreze cot la cot. Un astfel de exemplu este programul gratuit FUTURE ediția EXL unde cei 3 piloni ai educației lucrează împreună fără să existe teorie și fără să existe prezentări.

Înscrieri deschise la programul gratuit FUTURE pentru studenți și profesori

Peste 120 de profesori și studenți din Cluj-Napoca sunt așteptați să se înscrie la cea de a 7-a ediție a programului FUTURE – Construiește cu pasiune, singurul program de educație #altfel ce aduce la un loc studenții, profesorii și angajatorii.

Pe durata programului, profesorii și angajatorii se întâlnesc atât online cât și fizic în sesiuni de training ce îi ajută pe studenți să se pregătească pentru primul loc de muncă și să dezvolte competențele necesare pentru locurile de muncă de azi și de mâine.

Întâlnirile sunt bazate 100% pe activități practice cu ajutorul echipei EXL care se alătură inițiativei Asociației Eduspace pentru a le oferi studenților și profesorilor programul FUTURE, angajându-se să sprijine comunitatea, educația și practicile sustenabile: „Noua generație deține puterea digitală. Pentru ei tehnologia este vitală, dar au nevoie de îndrumare pentru a se bucura de beneficiile sferei digitale, în timp ce învață cum să-și transforme abilitățile într-o activitate calitativă.

Ne deschidem porțile și îi invităm să pătrundă și să ajute la modelarea mediului nostru organizațional, îmbinând cunoștințele noastre cu nevoia lor de inovație, creativitate și adaptabilitate. Suntem aici pentru a-i sprijini în acest demers. Tinerii de astăzi stabilesc tendințele și noi dorim să ne adaptăm la nevoile lor, păstrând în același timp valorile noastre vii. Suntem deschiși să investim timp, cunoștințe și resurse, dar și să împărtășim povești de succes.

Suntem pregătiți să facem parte din VIITORUL lor. Pentru că VIITORUL muncii va fi definit de Noua Generație.”, declară reprezentații companiei.

Studenții din programul FUTURE beneficiază gratuit de:

6 sesiuni de training 100% practice cu scopul de a înțelege concret piața muncii (3 fizice, 3 online)

Oportunități de angajare

Sesiuni individuale de orientare în carieră

Feedback individual și personalizat pe CV

Pregătirea pentru interviu

Discuții directe cu angajatorii

Dezvoltarea prin activități 100% practice a competențelor de tip soft precum: comunicare, lucrul în echipă, responsabilitate sau creativitate

Profesorii universitari din cadrul programului FUTURE beneficiază gratuit de:

Sesiuni de training 100% practice alături de studenții și angajatorii EXL

Posibilitatea de a vedea în acțiune noi metode de predare în sistem hibrid

Sesiuni de training cu accent pe metodele de predare și înțelegerea concretă a pieței muncii

O nouă perspectivă în educație cu accent pe educația experiențială

Cum a fost la edițiile anterioare se poate vedea aici: https://youtu.be/7v62V5c1pDY

„Experiența FUTURE a fost cea mai tare pe care am făcut-o în cei 3 ani de facultate. Încă din anul 1 am căutat training-uri sau workshop-uri de acest fel, dar pot spune că nimic nu se ridică la standardul programului FUTURE. Pe lângă faptul că mi-am descoperit într-un mod foarte inedit punctele mele forte, am învățat noi metode de a mă implica într-o echipă. FUTURE este acea practică de care studenții au nevoie pe lângă cursurile de la facultate”, spune Dumitrașcu Ioan Marius, alumni în programul FUTURE.