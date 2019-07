Utilizarea canalelor YouTube a devenit in prezent o posibila sursa de castig, foarte apreciata de vlogerii din intreaga lume datorita si posibilitatii de a urmari performantele prin inregistrarea si afisarea numarului de abonati. Totodata, valorile sunt de un real folos pentru optimizarea SEO a site-urilor pe care sunt postate videoclipurile.

Se pare, insa, ca YouTube doreste sa faca modificari in acest sens, motivele mentionate de ei fiind de ordin etic si moral.

Astfel, se aude ca in mai putin de 3 luni, YouTube va schimba modul in care afiseaza numarul de abonati ai canalelor, rotunjind cifrele. Astfel, in loc sa ofere o valoare exacta de 99.240.200, va afisa valoarea de “99M”.

Motivele pentru care YouTube modifica modul de afisare a numarului de abonati

Intrebarea este: de ce face YouTube acest lucru?

Oficial, YouTube a declarat ca doreste sa creeze o coerenta in modul in care se afiseaza numarul de abonati. In prezent toate canalele cu mai mult de 1.000 de abonati afiseaza diferit aceasta valoare in aplicatiile desktop fata de cele de pe mobil.

Se banuieste, insa, ca YouTube are si un alt motiv, mult mai important. Si anume sa descurajeze posibilitatea de a compara obsesiv numarul de abonati ai anumitor canale. YouToube se doreste un loc potrivit pentru a distribui continuturi care sa ajunga la fani, si nu un loc unde sa fie urmarit, ora de ora, numarul de abonati!

Ce efecte poate avea rotunjirea numarului de abonati

Prin rotunjirea numarului de abonati afisat, YouTube ar putea scadea interesul real si implicarea utilizatorilor si ar putea reduce la minim consecintele neintentionate si neasteptate ale furnizarii de mize intr-un anumit timp. Ca un exemplu concludent, putem aminti faptul ca responsabilul atacurilor teroriste din Noua Zeelanda a cerut oamenilor sa se aboneze la un anumit canal pentru a beneficia de imagini live ale masacrului, ceea ce a deranjat posesorul canalului.

YouTube a anuntat ca va incepe afisarea rotunjita a numarului de abonati incepand cu august 2019, pe toate platformele si dispozitivele. A mai mentionat ca administratorii vor putea totusi sa vada numarul exact al abonatilor la YouTube Studio.

Cum va fi afisat numarul de abonati

Dupa aceasta data si intrarea in vigoare a schimbarilor, numarul de abonati va fi afisat astfel: pana la valoarea de 1000 de abonati, va fi afisata valoarea exacta, dupa aceasta valoare incepand rotunjirea. Astfel, daca un canal are 111.223 de abonati, valoarea afisata va fi de “111K” pana cand canalul ajunge la 112.000 abonati, cand contorul va afisa “112K”. Canalele cu mai putin de 53.000.000 de abonati, vor avea afisata valoarea de “52M” pana cand vor ajunge la 53.000.000 abonati si se va afisa valoarea “53M”.

Cu siguranta aceasta decizie, desi va afecta intr-o mica masura posibilitatea de evaluare a performantelor canalelor YouTube pentru vizitatori, nu va schimba cu nimic situatia in cazul administratorilor care pot vedea oricand valorile reale ale numarului de abonati.