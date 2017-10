Locuitorii cartierului Obcini racordaţi la punctul termic Obcini 4 care a fost supus în această toamnă unor lucrări de modernizare vor primi căldură şi apă caldă începând de joi, 12 octombrie. În Zamca unde a fost modernizat punctul termic Zamca 4 lucrurile stau puţin diferit. Două ramuri din cartier vor primi agent termic tot de joi, 12 octombrie, însă o ramură va fi racordată la sistem abia săptămâna viitoare. Anunţul a fost făcut de primarul Ion Lungu marţi dimineaţă după şedinţa comandamentului de lucru de la Primărie. „Am făcut un grafic de care încercăm să ne ţinem care în mare parte este realizat. Am stabilit să dăm căldură populaţiei din data de 15 octombrie însă în unele zone deja am dat. Tot oraşul beneficiază de căldură şi apă caldă mai puţin unele zone din Obcini şi Zamca. Am promisiunea constructorului că de joi 12 octombrie va fi racordat cartierul Obcini la sistemul de termoficare astfel încât tot cartierul să aibă căldură şi apă caldă. La fel două ramuri din Zamca tot în cursul zilei de joi. Mai rămâne încă o ramură din Zamca pentru săptămâna viitoare. Ne ţinem de constructori îi presăm şi vom face tot posibilul să racordăm toţi consumatorii la sistemul de termoficare”, a spus Lungu.

Primarul a adăugat că va fi o problemă legată de aducerea la starea iniţială a străzilor afectate de lucrările la sistemul de termoficare care cel mai probabil nu vor mai putea fi asfaltate în această toamnă. „E puţin probabil să mai asfaltăm străzile în acest an pentru că nu sunt fonduri iar dacă vor veni banii s-a putea să fie prea târziu şi să nu se poată lucra. Trebuie să facem aceste străzi cât de cât circulabile în această iarnă de aceea am cerut să fie completate unde s-a adus la starea iniţială pentru că au fost ploi abundente iar pământul s-a mai lăsat”, a spus Lungu. Ion Lungu a mai spus că cele 7 milioane de lei promise de Guvern încă nu au venit iar datoriile către constructori au ajuns la 10 de milioane de lei.

