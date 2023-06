De la 1 iulie începe asfaltarea axului principal al municipiului Suceava de la intrarea dinspre Fălticeni până la ieșirea spre Botoșani. Primarul Ion Lungu a declarat că se va încerca să se lucreze mai mult seara și noaptea pentru a nu perturba traficul și a produce prea mult disconfort.” Au trecut 12 ani de când a fost asfaltat axul principal cu fonduri europene. S-a făcut o lucrare bună dacă a rezistat 12 ani. Acum sunt probleme mari. Strada de vălurită de la căldură, de la mașinile de mare tonaj, de la traficul care a crescut datorită războiului din Ucraina. Vom începe lucrările de 1 iulie. Am avut o discuție cu firmele care sunt asociate în proiect să facem tot posibilul să lucrăm cât mai mult noaptea în mod special, la frezare, turnare și după amiaza când circulația e mai redusă între orele 18.00-22.00. E o lucrare pe care trebuie să o facem pentru că au apărut multe probleme”, a conchis primarul Sucevei.

, 10.0 out of 10 based on 4 ratings