Pe 1 februarie, de la ora 20:00, ai Cei mai buni inamici/ The Best Of Enemies, ecranizarea romanului Osha Gray Davidson, care urmărește povestea adevărată a relației improbabile dintre o activistă pentru drepturile civile ale americanilor de culoare și un lider local, Ku Klux Klan. În vara anului 1971, Ann Atwater și C.P. Ellis se reunesc pentru a coprezida un summit comunitar despre eliminarea segregării rasiale în școlile din localitate. Dezbaterea și confruntările care urmează vor duce la descoperiri surprinzătoare și le vor schimba celor doi viețile pentru totdeauna. În filmul de debut comercial al lui Robin Bissell, cele două personaje principale sunt interpretate de Taraji P. Henson și Sam Rockwell.

În luna februarie, pe Film Now descoperi Grădina secretă/ The Secret Garden, de asemenea ecranizarea unui roman. De data aceasta este vorba despre actualizarea unei povești clasice pentru întreaga familie, care îi aduce în distribuție pe Colin Firth și Julie Walters, alături de tinerii Dixie Egerickx, Amir Wilson și Edan Hayhurst. Rămasă orfană în India, Mary e trimisă să locuiască alături de unchiul și de vărul ei, pe o proprietate englezească întunecată. Neglijată, ea începe să exploreze moșia și descoperă o grădină secretă. Ajutată de unul dintre băieții servitorului, încearcă să îi redea gloria de odinioară, schimband mult în jurul său. Grădina secretă este pe Film Now sâmbătă, 6 februarie, de la ora 20:00.

Sâmbătă, 3 februarie, tot de la 20:00, ai După ce ne-am întâlnit/ After, după bestsellerul young adult cu același nume, scris de Anna Todd. Este prezentată povestea de dragoste furtunoasă dintre Tessa și Hardin – interpretați de Josephine Langford și Hero Fiennes Tiffin. Tessa e o studentă conștiincioasă și o fiică pe care mama ei se poate baza. În primul an de facultate, nu vrea decât să ia note bune și să-și urmeze calea spre o carieră de succes. Dar când colega de cameră o convinge să experimenteze viața de student, Tessa se simte tot mai atrasă de rebelul și misteriosul Hardin. Deși se străduiește să nu intre în jocurile lui, Tessa își va dezvălui până la urmă latura vulnerabilă. Pe măsură ce relația dintre ei avansează, fata descoperă că Hardin ascunde un secret întunecat.

Cunoscuta serie de aventuri SF ale agenției care luptă cu extratereștrii, Man In Black, aduce pe Film Now cea mai recentă producție: Bărbaţi în Negru Internaţional/ Men in Black: International, duminică, 21 februarie, de la ora 20:00. Agenția secretă care se ocupă de amenințările extraterestre s-a extins pe tot globul. Dar și răufăcătorii Universului sunt tot mai mulți. Pentru a proteja planeta, Agentul H (Chris Hemsworth) trebuie să facă echipă cu ambițioasa începătoare Agent M (Tessa Thompson). Nu sunt cea mai potrivită echipă de lucru, dar – cu puțin noroc și cu multă muncă – ar putea deveni una dintre cele mai eficiente. În fața unei noi ameninţări extraterestre, care poate lua orice formă, cei doi fac tot ce pot pentru a salva viitorul agenției și pe cel al omenirii.

#Cei mai buni inamici

THE BEST OF ENEMIES – Sony UK, 2019

Luni, 1 februarie, la 20:00

Regia: Robin Bissell

Cu: Taraji P. Henson, Sam Rockwell, Anne Heche, Wes Bentley

#Grădina secretă

The Secret Garden – Vertical, 2020

Sâmbătă, 6 februarie, la 20:00

Regia: Marc Munden

Cu: Colin Firth, Dixie Egerickx, Amir Wilson, Julie Walters, Edan Hayhurst

#După ce ne-am întâlnit

After – Prorom, 2019

Sâmbătă, 13 februarie, la 20:00

Regia: Jenny Cage

Cu: Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford, Jennifer Beals, Peter Gallagher, Selma Blair

#Bărbaţi în Negru Internaţional

Men in Black International – Sony UK, 2019

Duminică, 21 februarie, la 20:00

Regia: F. Gary Gray

Cu: Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Emma Thompson, Liam Neeson, Rebecca Ferguson, Kumail Nanjiani