Aeroclubul României prin Aeroclubul Teritorial din Suceava, organizează evenimentul ”Ziua porților deschise” în data de 01 Iunie 2022 cu începere de la ora 10.

Veți avea ocazia să participați la o zi de zbor a Aeroclubului Teritorial ”Grigore Baștan” Suceava, să cunoașteți aeronavele cu care aeroclubul își desfășoară activitatea, precum și personalul acestuia. Totodată vom organiza și o expoziție statică de aeronave, prezentate chiar de către piloții acestora, activitățile și cursurile oferite de Aeroclubul României.

Scopul acestei acțiuni promova activitatea de zbor în rândul tinerilor, cât și familiarizarea comunității locale cu activitatea pe care o practicăm.