Calitățile unui lider de succes evoluează de la un an la altul. Schimbarea este și mai evidentă pentru anul 2021 și următorii ani, pentru că munca și educația s-au mutat într-o mare proporție în mediul online. Se schimbă modul de lucru și, implicit, modul în care liderii trebuie să coordoneze activitățile de la distanță. Forbes arată că e nevoie ca aceștia să își cultive empatia, agilitatea emoțională și managementul mediului din care se lucrează. Liderii au nevoie de aceste calități pentru a înțelege nevoile echipei și pentru a lua decizii cât mai echilibrate.

Toamna aceasta, studenții și elevii pot să învețe din timp cum să își dezvolte calitățile de manager participând la webinarul practic Sunt șef de an. Ce pot face altfel? ce va avea loc online în 14 octombrie. În cadrul webinarului gratuit, tinerii vor descoperi într-o manieră practică ce pot face din postura de reprezentant al colegilor, fiind un eveniment unic pentru șefii de an. Participanții vor primi detalii despre organizarea întâlnirii online după completarea formularului de înscriere.

„Rolul de șef de an aduce beneficii atât pentru cel care îl deține, cât și pentru colegii acestuia. Elevii și studenții au ocazia să își dezvolte abilitățile de lider dacă știu de unde să pornească. Trebuie să țină legătura cu profesorii și personalul administrativ, să asculte nevoile colegilor și să le transmită mai departe, să ia decizii care să mulțumească majoritatea și să gestioneze nemulțumirile… Și lista nu e gata. Șeful de an va fi în căutarea oportunităților pentru sine și colegii săi, dar și pentru educație. Împreună vom descoperi care sunt și cum să găsească aceste oportunități pentru a deveni un lider #altfel” ne spune Mădălina Hodorog, trainer și consultant ce va susține evenimentul online în 14 octombrie.

Două studente ne-au mărturisit că activitatea de reprezentant de an e antrenantă, dar poate fi uneori și foarte solicitantă. O reprezentantă de an din cadrul Facultății de Litere a afirmat că „rolul a responsabilizat-o și i-a oferit ocazia să fie cât mai prezentă în viața academică”. De asemenea, și o șefă de an din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării ne-a mărturisit că „s-a dezvoltat prin acest rol (…) Ea a evoluat în ceea ce privește organizarea, gestionarea mai multor activități și partea de public speaking”.

Responsabilitatea și organizarea sunt esențiale pentru un șef de an, iar ele pot fi completate de calități care să facă șeful de an mai eficient și productiv în interacțiunile cu cei din jur. De aceea, webinarul gratuit „Sunt șef de an. Ce pot face altfel?” ajută tinerii să se pregătească pentru poziții de management și organizare.

Joi, 14 octombrie, de la ora 19:00, participanții vor descoperi în cadrul webinarului:

– cum să se bucure de tot ce oferă poziția pe care o ocupă

– cum îi ajută responsabilitățile să crească

– ce trebuie să facă pentru colegi din postura de șef de an #altfel

Înscrierea la eveniment se face completând formularul disponibil pe pagina Eduspace www.madalinahodorog.ro/eduspace