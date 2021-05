Premierul Florin Cîțu a ajuns la Suceava, pentru a susține procesul de vaccinare anti-COVID. El a fost la centrul drive-thru din parcarea Shopping City Suceava și a precizat că este important să existe astfel de puncte de vaccinare, pentru ca lucrurile să se miște ușor și confortabil. Premierul a declarat: „Ce poate fi mai confortabil decât să te vaccinezi direct din mașină”. El a apreciat faptul că, începând de astăzi și până duminică, 16 mai, la ora 20.00, în sala de sport a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Suceava are loc un maraton al vaccinării și a menționat că asemenea acțiuni vor avea loc în toate municipiile de județ până la toamnă.

Totodată, prim-ministrul a spus că foarte mulți români s-au vaccinat deja și că e important ca aceștia să-și convingă rudele și prietenii să se vaccineze. Florin Cîțu a completat: „Este singura soluție de a trece la etapa post-pandemie, în care în prim plan să revină economia”. În același timp, premierul consideră drept bune procentele de vaccinare împotriva COVID de aproximativ 30% în municipiul Suceava și de aproape 16% la nivelul județului. În parcarea Shopping City, alături de Florin Cîțu au mai fost, printre alții, prefectul Iulian Cimpoeșu, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, primarul Ion Lungu, deputatul Ioan Balan, șeful Direcției de Sănătate Publică, Dinu Sădean, secretarul general al Colegiului Medicilor Suceava, Irina Badrajan și managerii spitalelor din județ. La centrul drive-thru, premierul Cîțu s-a întreținut câteva minute cu unii oameni care se vaccinaseră.