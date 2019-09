Ellen Bennett, un milenial din State, o tanara in varsta de doar 29 de ani, lucra in urma cu cativa ani la Providence, o linie de restaurante in Los Angeles, castigand cu greu un salariu din care se putea descurca de la o luna la alta. Daca cei calificati din echipa ei castigau chiar si pana la 500 de dolari pe zi, in bucatarie, ea castiga cu greu un salariu de 10 dolari pe ora, asta echivaland circa 80 de dolari pe zi.

In plus, era intotdeauna frustrata de faptul ca fiecare zi ii era monotona. Isi lega pe corp sortul alb, de proasta calitate, si incepea sa spele si sa curete fiecare particica din bucataria restaurantelor in care lucra. Toate astea pana intr-o zi.

Frustrata pana peste cap de acel sort alb, de o calitate slaba, ce i-a facut zilele amare ani la rand, Ellen s-a gandit cum si-ar putea face pentru inceput ziua mai buna. S-a gandit sa-si personalizeze singura un sort de bucatarie, dar care sa fie purtat si atunci cand curata vasele sau cand avea de facut altceva in restaurantul in care lucra. Asa a pornit totul. Doar ca ea nu stia inca.

Ellen conduce azi o afacere de peste 1 milion de dolari pe an cifra de afaceri

De la un simplu sort personalizat si pana la o linie de accesorii si sorturi care ar revolutiona industria de imbracaminte de bucatarie si salopete pentru HORECA, a fost doar un pas.

Primul sort, isi aduce Ellen aminte, l-a cusut la masina, dupa un tipar identificat pe YouTube, din materiale ce le avea la indemana acasa. Insa inca de la inceput a simtit ca poate face cu usurinta asta, fara a se plictisi, ba chiar dandu-si interesul sa ii iasa mult mai bine decat orice acitivitate pe care o facea la munca. Insa atunci a considerat-o pura curiozitate.

Totusi, i-a ramas in minte placerea de a coase si de a gandi designul personalizat pentru fiecare din sorturi, asa ca in scurt timp, a inceput sa faca sorturi si colegilor din bucatarie.

„Nimeni nu s-a gandit vreodata in restaurantul nostru sa faca un sort care arata bine si era si functional”, a spus antreprenoarea in varsta de 29 de ani. „Mi-am dorit foarte mult sa fac o uniforma mai buna si colegilor, pentru a lucra mai confortabil, lucru pe care oamenii s-au simtit mandri ca il poarta in bucatarie.”

Iar de aici a plecat totul. A fost de ajuns ca Debrah, una dintre colegele sale sa-i spuna intr-o zi: „De ce nu vrei sa faci asta ca pe o afacere?”

5 ani mai tarziu, Hedley & Bennett, o companie creatoare de sorturi personalizate hand-made, atat pentru bucatarie cat si pentru alte medii lucrative, castiga o cifra de afaceri anuala de peste 1 milion de dolari.

„Acum avem o baza de fani care se intinde la peste 4.000 de bucatarii din tara. Bucatari celebri precum Martha Stewart si Mario Batali au fost, de asemenea, observati purtand aceste modele vibrante, deosebite.”, declara azi bucuroasa Ellen.

De la feronerie pana la tesaturi, moda in spatiul alimentar si HORECA nu a aratat niciodata mai bine. „Echipele se simt mult mai bine si sunt mai mult axate pe activitate si pe brand”, spune Bennett. Iar asta doar in ceea ce priveste sorturile de bucatarie.

Insa colectia sa s-a diversificat de-a lungul timpului, iar astazi, in cadrul unei fabrici de textile de 6000 de metri patrati, mii de sorturi personalizate pentru bucatari, fierari, barmani, tamplari, dar si pentru persoane normale, casnice, sunt cusute si livrate in toata lumea.

La inceput totul era facut manual, insa din cauza diversitatii de materiale si de design, astazi din ce in ce mai multe departamente functioneaza automatizat, afacerea crescand in ritm alert. Sorturile pastreaza insa calitatea si designul manual, atat de apreciat de clientii companiei.